▲99%的男人都喜歡口愛！揭祕男人在「被口愛時」腦中會想的4件事。（圖／shutterstock）

99%的男人都喜歡口愛！揭祕男人在「被口愛時」腦中會想的4件事

文／柯夢波丹

男人都喜歡口交？如果可以大膽假設，幾乎99%的男人都喜歡口交！經常教女人如何演繹一場最有高潮的口交，卻沒有跟大家說明男人為什麼喜歡口交～口交時他在想什麼？

1.男人心理上視「它」為另一個蜜穴

男人喜歡口交，因為他們會視嘴巴為另一個陰道，加上舌頭的轉動功能，蜜穴會比陰道給他們更強烈的性刺激，會讓男人感覺很爽。

2.別告訴男人，他的精液味道很可怕

一般來說，女人為男人口愛時，她們生理上沒有快感，加上如果男生包皮過長，會散發異味，有了這樣的反差，不免會想大抱怨。

3.吞精後還要親嘴？No Way！

口交後接吻其實有點噁心，有些男人喜歡看女人吞精的樣子，不過這並不代表他想立即跟妳親嘴，至於吞精的經驗，女人含深一點是有幫助的，只要不經過舌頭味蕾，就不太會感覺到精液味道。

4.好好讚美「小弟弟」的英偉

在口交開始之前，女生不妨先好好的「欣賞」一下他雄偉的小弟弟，然後邊握著他的小弟弟邊看著他的雙眼稱讚一番，或是簡單一句「我等不及要好好品嚐它了」，證明妳對他的渴望，能夠讓他覺得妳更性感，禮尚往來的讚美更容易讓妳們的關係升溫。

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