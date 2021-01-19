他盯著她的眼神，銳利得像把刀。

內心雖是顫抖了下，她仍故作鎮定。「怎麼？不敢開嗎？」

男人手指將絨毛盒一轉，指腹刷過她的手背，她悄悄將手縮了回來。

彷彿有股電流，竄過她身上……令她起了一絲不安。她偷偷在後背甩了下手掌，同時男人一手打開了盒子。

似乎是調整過了角度，她看清楚裏頭的禮物，但身後看好戲的人探頭探腦，想一窺究竟卻沒有人知道是什麼物品。

是C牌的手鐲……

她得不吃不喝存上幾個月薪水才買得起的精品。

男人按下盒蓋。「妳認為，這個禮物夠不夠格？」

她抿著唇，沒想到答案是意料之外，不甘不願地撇嘴說：「行，你過關了。」她從他腿上站起身，拍拍他的肩膀，輕聲耳語：「但可別後頭玩了遊戲就丟臉沒本砸東西囉。」

男人沙啞的笑聲響起，「走吧。」

男人示意服務員帶路，領著他們從暗門走了出去，進入暗門後，男人的腳步忽然慢下，她仰頭看著他，遲疑。「怎麼了？」

「女士優先。」

他悠哉的笑容使她雞皮疙瘩，但她還是依言走在他前方。她能感受後方穿透而來的視線，一種監視與被人鎖定的感覺……

他們進了另一間小廳，裏頭坐著幾位男性，正喝著威士忌。

只有她一個女性，而所有人盯著她暴露的衣著打扮，興趣盎然，流露出了毫不掩飾的性致。

她豎起寒毛，轉身對男人警告：「先說，我不玩雜交，也不在別人面前做愛。」

男人輕輕點頭，「可以。」

「你能確保萬無一失？」她望著那一雙雙燃燒慾火的眼神，蹙眉。

「憑妳忘記拿的東西擔保。」他笑著從口袋掏出方才她忘了收下的絨毛禮物盒。

她一愣，沒有取回應得的禮物，只說：「那就壓著，當擔保品吧。」

她沒瞧見男人眼罩面具底下的挑眉，接著讓服務員領上了小舞台，兩位男性推出了一個大輪盤，她站到了輪盤前，手腕腳踝被人用皮套綁在了輪盤上。

現在，她像隻不折不扣的獵物。

她開始有些後悔……自己改不了的衝動脾氣。

男人坐到了最後頭，好整以暇地喝酒，由服務員上台，推出了小餐檯擺在她一旁，「請問哪位貴賓想優先？」

一個身穿灰格子西裝的男人站了起來，慢慢步上舞台中央，舉起雞尾酒朝她示意，「敬我們有個愉快的夜晚。」

她不禁冷哼，「去死。」

對方笑出聲，灌了一大口雞尾酒，抬起她的下顎，將酒餵進了她的嘴裡。

「唔……」她皺眉，濃烈刺鼻的酒氣衝上腦門，她被迫喝下帶著水果甜味的烈酒，頭漸漸發昏的同時，對方親吻起她的唇，舌頭鑽入她嘴裡，涓滴酒液自她嘴角蜿蜒流下……

接著，她感受對方不規矩的手，撫摸起她的身軀，手指從腰際慢慢爬上了她的雙峰，一手握住了她的左乳，一手輕輕拉扯右方蓓蕾上的流蘇……

她渾身發麻，扭起了身子掙扎，只聽見其他男嗓說：「反應真熱烈，看來今晚不會讓人失望。」

此刻，她滿腦子只想殺了那個邀她玩遊戲的男人。

《下週待續》

慾望實驗室(1)

慾望實驗室(2)

慾望實驗室(3)

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