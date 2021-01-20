妖嬈記(9)-心跳加速的既視感

其他坐在他旁邊的人瞬間閃過錯愕的神色讓我感到很疑惑，但我還是及時反應過來，回握住他伸過來的手，「你好，我是簡鳳儀，是軟體研發部的副主任。」我笑著對他點了一下頭。

羅峰微笑著回應，臉頰上清淺的酒窩讓他看起來更年輕了，「我知道。」

知道什麼？

我覺得我頭頂上瞬間出現無數個問號，但我還是一臉淡定地坐到我上司旁邊的座位，今天主持會議的是平時作風犀利的副總監方娜兒，我垂著頭盯著會議桌上敞開的文件，卻無法聚精會神，因為我一直感覺到一道目光頻頻落在我身上。

來自「亞洲版妖嬈記」的創意總監羅峰。

我心裡暗暗皺眉，是怎麼回事？

我若無其事地翻了一頁桌上的文件，依然強裝著鎮定，忽然我聽見方娜兒喚了我的名字，「鳳儀，這件事情就交給你去辦。」

「什麼？」我恍了一會兒神，突然聽到自己的名字，冷不防地抬起頭，一望向方娜兒我就打從心底知道我完了。

那個平時在工作上努力拚命的簡鳳儀呢？怎麼能夠在這麼重要的會議上出包呢？

我克制住想要撞牆的衝動，將兩手交叉放在桌上，故作淡定地說道，「好的，沒問題，如果我在執行上有遇到什麼問題，會請教馮主任的。」馮主任就是坐在我旁邊的中年男子，他是我的頂頭上司，即將要退休，我之後會接替他的工作。

「如果有問題的話，請教我會比請教馮主任來得精準，畢竟我跟那裡買下的版權，沒有人比我更清楚了。」羅峰忽然插嘴道，墨色的瞳仁閃過一絲意義不明的光線。

我抬起下巴，對他淺淺一笑，「好的，那就麻煩你了，羅先生。」

在等著方娜兒做會議總結論的時候，我正在翻著陳年的記憶，這個羅峰我認識嗎？小學同學？國中同學還是大學同學？連前男友的好朋友，弟弟的同班同學，記憶翻遍，卻也沒殘留下任何印象。

但我已經無暇理會這麼多，比起那個羅峰，我比較想知道總裁的懲罰是什麼。

可惜我在下班的時候，還沒走到一樓大廳就接到老媽的來電，說剛好經過這座城市，想要跟我吃個晚餐。

我匆匆忙忙趕去餐廳，卻見她旁邊坐著一個陌生男子，長相普通，是我覺得我可能還沒踏出餐廳就立刻忘掉的樣子，跟她有說有笑，我心下一寒，心想該來的總會來，還是屁顛屁顛地走過去，喚了一聲，「媽。」

一頭金色大捲髮的娘親笑容可掬地轉過頭來，「哎呀，我們家鳳儀來了啊，這是張XX，我公司的新同事。」我壓根兒不想記得他的名字。

晚餐的過程很無聊，作為一個資深肥宅，我不善於開啟話題，就只是坐在一旁聽著，偶爾微笑當作回應，張XX在中途問了一句，「簡小姐平時的愛好是什麼呢？」

我原本想說待在家裡打遊戲，嘴巴剛開啟卻被老媽發狠踹了一下我可憐的小腿肚，打遊戲剛到嘴邊就變成了「爬…爬爬爬山…釣釣釣…魚。」

張先生不疑有他，「是嗎？我也喜歡爬山，妳爬過哪裡呢？」

我隨意亂掰，「九寨溝。」不過我記得上一次去九寨溝我在中途就放棄了，連同團的老太太也爬得比我快，好像是七八九年前的事情了。

過程很順利，也結束得很順利，結果就是…怎麼會有結果呢？

結束後，他一溜煙就跑了個沒影。

不說我這長相普通，身材普通，而且還學歷普通，也一點都不幽默風趣，事業不錯又怎麼樣，有車有房又怎麼樣，哪個男人找女朋友追求事業的呢？

而我早已習慣了這種結果，也不願意從芸芸眾生中，隨意找個人來相伴過日子。

單著就單著吧。

老媽嘆了一口氣，就放了我離開。

我回到我的小公寓，望著空落落的小客廳，心情卻忽然低落地好似墜到了谷底，那台機器孤零零地躺在正中央，明明方才也故作不當一回事，但我清楚知道是因為麻木到習慣了，心裡其實也很在意。

曾幾何時，愛情成為了我生活的負擔？

我掀開機器的蓋子，跨了進去，躺下。

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

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