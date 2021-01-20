「要不要在我這裡睡？」他問。 「我明天還有事。」他這麼一問倒提醒了我，趕緊起身穿衣服並且拒絕他。

其實我也不知道他提醒了我什麼，我也不知道自己為什麼要拒絕他，或許心裡知道這樣的關係要保持距離吧，又或是太過頭了？我真的不知道，腦海開始回放那些男人的畫面。

每一個人都抱著我說我可愛，每一個人都好像一有空就來找我，可是當我開口問現在是什麼關係，每一個人都有自己的藉口跟理由，扼殺了我對愛情的期待與想像。

我以為愛情就是這樣順其自然，我們喜歡上對方，然後花了一些時間相處，接著就會成為別人羨慕的一對。

但現實不是，我們順其自然地喜歡上對方，卻只有喜歡「上」對方…

所以為了不要對這個弟弟投入太多，我要先逃遠遠的，才能保護好自己。而且就在樓上，我不想為了男人搬家。

「好…喔…早點睡。」他幫我打開門，站在門口表情尷尬地搔了搔頭，完全沒有要留住我的樣子。

我自己想離開的，又期待他想留住我，不過現在看起來，他大概跟其他男人一樣，只是圖個可以上床的砲友。

之後那一週我們都沒有碰到面，而且我們竟然沒有對方的聯絡方式，大概當初想著就在樓上樓下，誰知道只是樓上樓下的距離也能完全失聯。

其實只要走上去，就有可能遇到他。但他每天回家都會經過我家門口啊，也沒見他敲個門打招呼。

「咚咚咚！」不會吧，我才抱怨一下馬上就來了？住這裡這麼久，從來沒有人會來敲門，除了他。

我悄悄走過去用門上的貓眼偷看，真的是他！我竟然覺得很開心？不過才睡過兩天的小弟弟，我也太花癡了吧？

為了向自己證明沒有動心，我刻意不應門也不吭聲，想假裝不在家試探他的反應。從貓眼看到他手上拿著一袋東西，不會又是宵夜吧？快一個禮拜沒有任何聯絡，他怎麼提了一袋食物就想來打砲？

「欸妳在家嗎？」他拍了拍門喊道。

我還是忍著不吭聲，繼續從貓眼偷看他。

他一臉傻愣愣的看著門，接著大口嘆了氣，再從身上的包包拿出筆跟紙，寫成一張紙條後放到手上的袋子裡，然後整袋放在門口就上樓去了。

納悶的我等了一會才打開門，袋子裡竟然是一堆生活用品，從早該換掉的菜瓜布到酒精跟口罩，還有快用完的沐浴乳跟我快喝完的茶包。

紙條上則寫著：「看妳家東西好像很缺，怕妳工作忙忘記就幫妳買好了。」

下一行是：「這幾天不敢找妳，怕妳是不是在生我的氣？看到可以上樓找我嗎？」

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

樓下的色姊姊(3)

樓下的色姊姊(4)

樓下的色姊姊(5)

樓下的色姊姊(6)

Mrs.L 好攝戀人