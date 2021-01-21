第一次愛愛的經驗：疼痛是柔軟的，讓我深陷進去

「我才不相信『第一次神話』！」友Ａ說，自己吃過多少男人，年過三十，誰還會為牽手或親吻感到心跳加速，那是屬於青春的事，而我們的青春早被消磨殆盡。

「還是會吧，妳那個很多都是無聊的『跑友』，真正喜歡一個人的時候，第一次一起做什麼的時候，都很值得紀念欸。」我很羨慕友Ｂ，對愛情信心十足，她總是對我和Ａ說，妳們這麼好，一定會有男人好好愛妳。我都不好意思說，我對男人不敢有期待。

那天跟Ｎ一起看電影，影廳播放復刻的愛情喜劇。要牽他的手嗎，在看愛情電影的時候牽手，好俗套。可是好想牽他的手。電影演過大半，他挪動一下身體，我找到機會握著他的手，終於牽起來。

一段關係裡，我總會去記是誰先牽誰的手。

當然往後有更多的肢體觸碰。他吻我，緊緊摟著我親吻，可能是因為我身上的香水，因為我們挨著彼此，或是和陌生人見面的新鮮感，激情不斷襲來，坐在路邊擁吻，他撫摸我的背，撩撥我的長髮，他悄聲告訴我他很硬了，他想跟我做愛。

激情褪去之後，愛侶熱吻彼此時眼裡是否還有光。後來確認和Ｎ沒有那種緣分，關係很快就結束。想把悸動好好收著。關係裡好的東西不會不見。

友Ｂ在去年聖誕節宣布交往男友時，我們都超級開心，自從大學短暫交往的初戀，終於又墜入情網。據她所說，她答應他的那天，北部久違放晴，他們去爬台北市郊的小山，眺望城市的時候，他吻她。他之前就吻過她了，可是那個吻，她知道他的意思。我想一直在妳身邊。她彷彿可以聽到他這樣說。

「我不相信！」友Ａ張大眼睛，好美好羨慕喔，在這個城市裡，還有誰是好好告白然後在一起的嗎？

之後友Ｂ和男友做愛，他在上面，他們臉頰碰臉頰，他進來，先溫柔地停在她裡面。他知道她之前沒什麼經驗，他看她的臉，聽她的鼻息，感覺她心跳加速，當然也是出於他好愛她。

他抽送的時候，一邊和她吻，手輕輕捧著她的胸部，說是做愛，更像是綿延的擁抱，和悠長的親吻；除了嘴唇，也吻她的頸脖，她的鎖骨和肩膀，而她也輕啄他的胸口，回應他的溫柔。要高潮的時候，他把她藏進懷裡，他用力抽插的話她確實覺得疼痛，可是這種疼痛是柔軟的，她深深陷進去。

那天我們三個人喝得好醉，我們樂於看見友Ｂ的男友來載她，Ｂ問我們要不要搭便車，我們拒絕了。到家後我靠著洗手台吐了幾次才去睡，頭暈目眩，後來好像做了一個夢。我不記得內容了，只覺得這個夢很溫暖。大概就是，我們愛的人最後都得到愛，那樣的夢吧。

內衣的一角 – 黛西 Daidai