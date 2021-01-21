我的手覆蓋在他細軟的頭髮上，輕輕推開他，「我還沒洗澡呢！」我呢喃著說道。

他抬起頭，「我不介意。」說完，他微微傾身，舌頭巧妙地在我的陰唇間滑動。

這是我第一次被舔下體，當舌頭輕劃過敏感的陰道，卷弄著那處細軟的毛髮，有點疼，但不斷湧來的快感更讓人無法忽視，我忍不住弓起身體，雙手卻還是推搡著，「我想先去洗澡！」我好不容易擠出完整的句子。

「我幫你洗可以嗎？」他兩隻手撐在我頭兩側，笑著問道。

在一個如此誘人的小帥哥面前，誰可以說不？但我還是猶豫了一下，才點了點頭，我並非害羞或不喜歡跟他一起洗澡，而是跟他一起洗澡會讓我想起上個星期才跟前男友去畢業旅行，一起洗澡的場景。

你們知道的，我是一個因為剛失戀而想要尋歡作樂的女人。

浴室的燈光微微昏黃，映得他白皙的肌膚透出光澤，他皮膚好得不可思議，就算是湊近去看，也看不見任何瑕疵，我猜測他是從事保養品公司的。（後來證實我的猜測是錯誤的）

我在他面前緩緩地拉下我短洋裝的肩帶，然後解開我白色的蕾絲胸罩，他的眸光沒有離開過我，仍然帶著暖意落在我身上的每一處。

「我喜歡你的胸型，它很漂亮。」他伸出手，手指輕輕托起我的胸部，隨即又放開，然後手指往下，「我幫你脫，好不好？」他指的是內褲。

我雙腿微張，讓他更好脫下我的貼身衣物，當最後一層防護被扯下，我赤裸的身軀展現在他面前，他此時蹲在我身前，我居高臨下，可以透過那雪白的浴袍，瞧見他結實的胸膛，那起伏的曲線好像在誘惑著我深探。

他站起來，開始脫下身上的浴袍，他裡面什麼都沒有穿，我欣賞著他對我而言完美的肌肉線條，忍不住伸手觸碰它們。

他打開花灑，淡淡的熱氣潤濕了我們兩人，輕輕撥弄著我的髮，然後沿著我肩膀的線條，手環住了我的腰，輕輕一推，拉近了我們兩人的距離，他動作很輕柔，輕柔到好像深怕把我弄碎一般，慢慢地讓水浸濕了我身上每一寸肌膚。

我把臉埋進他的肩膀，隱去了不小心掉出來的眼淚。

「我開始幫你洗頭。」他說。

洗髮精是薰衣草的味道，他的手法很純熟，力道適中，我舒服得想要呻吟，卻還是控制住了，「閉上眼睛，我要幫你沖水了。」他每做一個動作都會細心地提醒我，讓我不至於因為害怕不知道他下一步會做什麼而慌張。

沐浴乳則是淡淡的奶香，他的手在打泡之後，落在我的身體上，他故意挑弄我的敏感帶，先是在乳頭上打圈，手指輕夾我的乳首，隨後輕輕放開，隨機手指滑到我的肚臍眼上，那裡也是我敏感的地方，就算是力道很輕的摳弄，也會瞬間挑起我的情慾。

我閉上眼睛，有點站不穩，憑感覺感受到他的手放棄玩弄我的肚臍，開始進軍我的秘密花園，輕佻的手指開始挑弄著我的陰核，我竟有點害怕起這波濤洶湧的欲潮，雙腿不自覺地夾緊，他輕笑，費了些力氣把我的腿拉開，「你這樣夾緊，我要怎麼幫你洗呢？」

他仔細地幫我塗抹完肥皂，再用熱水幫我洗乾淨，我湊過去與他熱吻，當作獎勵他到目前為止對我的溫柔，這樣的溫柔我從來沒有經歷過，就算並非出自真心，也足以慰藉我今日的悲傷墮落，我伸手握住他半勃起的肉棒，輕輕地揉弄著，「你要進來了嗎？」

他隨手把花灑的水掐斷，環著我讓我靠著牆壁，落下一個吻在我的額頭上，「我感覺你今天不是很開心，我想跟你說，你知道今天這場性愛並不會表示什麼，我不想要你明天醒來後悔。對不起，我覺得我跟你的感覺很對，我幾乎沉浸其中，才會臨門一腳時問你這個問題。」

我踮起腳尖，輕咬他的下唇，呢喃著說道，「絕不後悔。」

話語剛落，他兩隻手托起了我的臀部，我感受著他火熱的擠壓，我濕淋淋的陰道很快地就接受他的侵入，我終於忍不住呻吟出聲，伸手勾住了他的後頸，他並沒有急著動，而是先讓我熟悉那進入的感覺，「好，那我也不會讓你後悔。」他低聲說道，聲音嘶啞。

他含住我的耳垂，舌頭輕舔，從我的耳後到脖子，「伸出舌頭。」他命令道。

如果單看外表，感覺他乾乾淨淨的，五官精緻而秀氣，大眼睛很像單純的小白兔，可是當他狂野起來，卻覺得能讓一個女人愛液橫流，我聽話地伸出舌頭，與他的舌頭糾纏不清，互相交換著彼此的唾液。

過程中，他微微抬起我，放下，自己則往前一頂，我被頂得下體一陣酸痛，心卻是愉悅的，這種感覺太刺激，我難以用文字來形容。

隨著一次又一次的插入，我來到第一次的陰道高潮，在他狠狠進入的一瞬間，我抱緊他，控制不住自己的尖叫，而他則擁著我，安靜地等著我的高潮緩過去，但嘴巴還是不老實地含住了我的乳尖，不停地吸吮著，發出了情色的嘖嘖聲音，神智慢慢歸來的我也迷戀上被他吸吮的感覺，還抬起胸部，讓他更方便地玩弄我。

他玩夠我的胸部之後，把我放在冰冷的地上，「來背對我。」他說，「我們來換個體位吧！」

《下集待續》

城市裡的激情(1)

貓說