大學某年暑假，跟同學去高雄玩。

朋友因為是高雄人，所以帶了我們去很多在地人知道的地方，算是很不錯的青春回憶旅程。

後來玩了大約三五天準備回北部了，高雄的同學就直接留在高雄，剩下我們幾個各自坐火車回家。還記得那年不知道為什麼特別不想回家，所以我就直接回學校附近的租屋處了，打算一個人孤單的過完這個暑假。

誰知道坐車的路上遇到一個女孩，大約是大二生。因為她座位就在我旁邊，我們就稍微聊了起來。她念的是台北的某間私立大學，住的是學校宿舍，家住台南。我問她那怎麼從台南上車？是要回學校嗎？暑假幹嘛回學校？她說前一天跟爸媽吵架了，她覺得回家很煩，爸媽實在管太多，決定今年暑假待在學校吧！還自由一點。

這跟我有點不謀而合了。雖然我沒跟爸媽吵架，其實我爸媽也不怎麼管我，但不知道為何就是不想回家。所以我就說要不到時我們約出來玩。她說好。

後來我才知道，她是剛跟男友分手，心情不好。於是我在MSN上面極盡所能的逗她開心，她倒也是滿好聊的，沒有太多悲傷情緒，不像有的女生跟男友分手了，就一副棄婦的樣子抱怨這抱怨那，一天到晚哭給你看。

後來約了幾次，一次去士林夜市吃東西，一次去東區泡沫紅茶店喝了點飲料，第三次我們約在東區的酒吧，幾杯下肚之後就在酒吧裡有點摳摳摸摸了。

她身材不是太好，皮膚有點點黑，瘦高型的那種胸前也沒什麼肉。不過森林很濃密而且水超多。在酒吧裡我們坐在角落的位置，剛好她靠裡面坐，外面的視線根本看不到她，我就不停往她穴裡摳啊摳的，剛開始我不知道她有這麼多水，手抬起來還以為是弄到酒還是水什麼的，結果是她的淫水。我真的很驚訝，因為在那之前我真沒遇過這麼多水的女生。

那天我直接跟她說來我家，想說應該勢在必得了，結果不知道她擺什麼架子，當下說什麼都不肯，說下次。那我也沒法勉強她，只好說那我就送妳回宿舍吧！

結果剛出酒吧，走在路上經過一條暗巷，有點像防火巷那樣窄窄小小的，又很黑，我就把她拉進巷子裡，跟她激烈熱吻，然後不停搓她的胸。不過她好像有點自卑自己胸小，不停撥開我的手，於是我只好往下發展不停摳她，又把她摳得滿手都是水。

因為兩邊都是住戶，所以我們都不敢發出太大的聲音。她不停在我耳邊喘氣，讓我本來就精蟲衝腦的小帝王更脹裂。我示意要她轉身翹起屁股趴在牆上，她一開始不肯，後來又被我摳得受不了了，最後乖乖聽話讓我從後面插入。我從口袋裡摸出套子戴上，因為太黑還找她的洞找了好一會，才終於插到穴裡，結果靠！好空！

完全感覺不到任何包覆感，只有著整個空空洞洞的空虛感。不過因為地點比較刺激，而且剛剛已經備戰了很久，所以我讓自己很快就射了，大概也就幾分鐘。射的時候她不小心唉叫了一聲，事後說了句「這麼快？」，這讓我有點不爽。

那次之後我就沒再在MSN主動敲她了，她也很少敲我，大概是彼此都不太滿意吧！不過說真的，20歲卻這麼鬆弛，她還真是讓我印象深刻。

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