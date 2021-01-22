分手後，我成為前男友的床伴

離開你之後我才發現，原來最適合我們的關係，是床伴。

交往三年，總在爭吵中度過。問題從來沒有解決，就上了床。

「不要碰我！」我每次都會抵抗，撥開你的手。但你會使出蠻力抱住我，狂吻我的耳朵、臉頰，大手扣住我的胸部就是一陣搓揉。

「不要啦！走開！」我的厲聲喝止完全無用，聽在你耳裡反而像是淫聲浪語般更加引起興奮。

你拖拉著我，再將我拋甩到床上，粗魯地將我壓制在床，把我的雙手高舉過頭一隻手壓扣住我的手腕，身體的重量也壓著我動彈不得。

很快拉下褲子，釋放出褲檔的硬挺，掀起我的裙子扯下小褲，用你充血的亢奮在我縫口摩擦。我恨自己不爭氣，無論再生氣，生理對你依舊有反應。分不清是性興奮或是氣憤的發洩，抽插的動作特別猛烈，甚至能達到更激情的高潮。

你噴發在我的小腹上，我四肢癱軟地像剛打了一場仗。然後，你一如既往，躺在我身邊，摸摸我的頭，用手指溫柔地抹去我眼角的淚水，親了親我的頭髮說：「好啦，不要生氣了。」

我又不爭氣地躲進你懷裡，忘記自己已經氣了一整天的原因，忘記自己明明已經提醒千百次的：再也不要原諒你！

但是，我們還是分手了，而且變成了另一種關係。

你一邊吻著我，一邊擺動著腰部，以熟悉的溫熱在我體內抽送。我全身的細胞一如往常地迎合著你，離開我之後的你，在床上變得更溫柔。我雙手勾摟著你的頸項，在你耳邊呻吟。

激情過後，你抱我去浴室清洗，一邊幫我抹上沐浴乳，一邊自在地跟我聊著天。我們的笑聲在淋浴間裡，有特別明顯的回音。

「你還是很會……」

「很會什麼？」

「做愛啊！」

「還好吧？正常發揮而已。」

「分手以後比較開心吧？」

「我看妳過得比較開心，我就放心了。」

「你少來，最好是有這麼在乎我。」

你露出一抹迷人的邪笑說：「不夠開心嗎？那要再來一次嗎？」

我輕輕在你堅硬的胸肌上搥了一記：「夠了啦！」

共浴完穿回衣物的時候，我想起過去我們經常爭執的原因，啞然失笑。

「笑什麼？」你問。

「我現在不必管你人在哪裡，突然覺得好輕鬆。你以前失聯的時候，應該就是像現在這樣吧？」

你笑著摸摸我的頭：「結果妳還是不相信我？要說幾次我沒有別的女人？妳每次一生氣，我就趕快壓制妳繳械了有沒有？我以為我證明了很多次。」

我抿起嘴：「是這樣嗎？我都以為你只是在發洩你的情緒而已。」

你呵呵笑著：「講了妳不聽，證明給妳看妳不信，當時我就不知道還要我怎樣生出一個不存在的小三來？想想也累了，不如放彼此自由。」

雖然知道我們的感情已經回不去了，我還是好奇地問了你：「如果我現在願意開始相信你了呢？」

「謝謝妳，我覺得我們現在這樣也挺好的。如果妳交了男朋友請告訴我，如果我順利追到哪個女生也會跟妳說的。但我想提醒妳，妳很棒，不需要那麼沒有安全感的，祝福妳下一次戀愛順利！」

我很棒，不需要那麼沒有安全感的……

離開你之後我才發現，原來最適合我們的關係是「床伴」，原來我最需要學習的是先愛我自己。

到這裡找艾姬……

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