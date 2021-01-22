優質「愛愛」三要素：親吻、撫觸、前戲要超前部署！

有天與友玩二分法，把遇過的男人分成兩類。像是有種體溫很高的、另一種則是摸起來背涼涼的，會抱著妳睡、或背對妳睡，臉皮很薄的、厚臉皮到上廁所不關門的，害羞的、很好色會在外面毛手毛腳的。

最重要的是！友Ａ宣布：在床上很優質的，另一種很還好的我提都不想提。

但如果他平常對我很體貼，床上普普我可以接受，我可以教他，我告訴Ａ。我一直都有這種照顧男人的大愛。不過，為別人付出，跟別人會不會因此愛上妳，並不完全有關聯。

「那不然妳說說看，『優質』是什麼？」友Ｂ認真覺得好奇。

總是會收到一些男人傳過來的裸露照片。網路交友的時候，正經八百總不過多久，他傳來勃起的照片，然後就會跟我要我的。

可是Ｈ不會，他從沒跟我要過，倒是我先問了，我想看你的身體，他說等他下班。回到家，他褪去衣服，在鏡子前自拍給我；那張照片裡他就是站著，裸著身體，沒有勃起的肉棒垂在雙腿間，往上一點覆蓋著濃密的陰毛，膚色一點黝黑，他的雙腿很結實，腿部有明顯的肌肉線條，頭髮有點凌亂，上班一整天的狼狽樣子。

看了那張照片我只想做一件事，我想裸著身體站在他身邊，只是跟他並肩站著，什麼都不做。

總覺得那次看他的照片，就像一場十足的前戲。

往後我們見面的吻和愛撫，都是那次感覺的延伸。

我們接吻，褪去自己身上的衣服，他吻我的頸脖，鎖骨和肩膀，吻我的乳頭，我細細呻吟，他抬起我的臀部，親吻我的私處，把臉埋在我的雙腿間。我喜歡他親吻我的全身，有時我也會回應他，親吻他的胸口，趴下來為他口交。他插進來的時候，我輕撫他的後背，他緊抱著我，臉頰貼著臉頰，他的臉很燙，在我耳邊喘著氣。快要高潮射精的時候，他低吟，壓在我身上，頂到很深的地方，然後放軟身體，起身在我身邊躺下來。

聽完友Ｂ的話，友Ａ慢慢地說：「優質性愛，就是親吻、愛撫，還有前戲，做愛開始前的晚餐就是前戲！」講完她停了一下，看她的樣子我知道，雖然她說了這些，可是，說不定她從沒有過她說的「優質性愛」。

「妳跟男友的做愛就很優質啊」我告訴友Ｂ，那是多難得的溫柔，男友在做愛時多呵護妳。我們逼她多講一點，她說不要，這樣很害羞。

真好，哈哈，真心覺得這樣的害羞很好，這樣的愛戀也很棒。

內衣的一角 – 黛西 Daidai