自慰成癮症(10)-完

「我今天，想來點不一樣的」我神秘兮兮地對他說。

「咦？妳說說看是什麼」他迫不及待的語氣超級明顯。

「今天去頂樓吧！」

「哦？想在星空下愛愛是嗎？」他搓了搓鼻頭，還舔了舔嘴唇。

「總不能每次都在習慣的地點，要嘗鮮就是要去比較刺激的地方，反正大樓的頂樓很難被偷窺的」

我仗著他家比較高，周圍也沒更高的大樓，應該很難被偷拍吧？

我們快速的沖乾淨身上的泡泡，他幫我吹乾了頭髮，還多幫我擦了護髮髮油，比我自己保養的還細膩，然後我們就穿著好脫掉的寬鬆衣物準備搭電梯上頂樓，他家大樓是棟很簡約的新時代大樓，頂樓也是種了一些花花草草，我們帶了野餐墊跟充氣床墊，就算是戶外砲也要舒舒服服的打…

我們兩個人躺在床墊上，雙手交疊在後腦勺，看著星星看了好一會兩個人都沒說話，我感到有點睡意的瞇了下眼睛，他發現我舒服閉上眼睛之後，就趴起身，在我嘴唇上輕輕地啄了一下，我還是沒張開眼睛，他開始邊親，手就直接伸進上衣，循著胸罩的方向，伸進去開始搓我的乳頭，我仍堅持不張開眼睛，這時，他就更不服輸的直接把我上衣撩起來，嘴巴直接舔！

「你犯規啦！」

「我哪裡犯規，君子動口不動手啊」

「那你可以『洞口不動手嗎』」我賊賊的笑。

「當然不行啊～」他一說完，手就伸到下面去，無視內褲的阻隔。

「你是不是硬了」

「廢話！早就」

我喜歡明知故問，早就察覺他硬了，還是非要他自己承認，我才會更有快感，更想跟他做愛。

每當他親吻我的雙乳中間的時候，那種酥麻感真的讓人心癢癢，我越想把他的頭推開，他就吻的越起勁，男生都這麼故意嗎？

「今天想直接就這樣進去」

他把我身子翻過去背對他，然後從背後抱著我，先是聞聞我的味道，再把我的腰拉近他，把我的內褲撥到一邊，一個熱熱的東西就這麼進來了，有時候不脫掉內褲直接來也是種情趣吧！

我還記得我那時候一直很想張開眼睛看月亮、看星星，可是卻抵擋不了在我體內迷人的他。

他射進保險套的那一刻，彷彿我們都在人間找到了天堂，感官全都放鬆，射完之後，他會親親我，接著抱抱我，把頭髮掛回我的耳梢，這溫柔的男人，沒有人可以完全擁有…

如果有一天，我真的暈船了，大概也會是我們結束的時候了。

我心想著這一點，不禁又憂鬱了起來，女人的柔情總是用在不對的地方，朋友常說，妳一定也可以找到屬於妳的風景，而會有個人在那裏等妳，伸出手來準備牽妳走下去寫新的故事…

「嘿！跟我一起寫故事好嗎」

《全文完》

自慰成癮症(1)

自慰成癮症(2)

自慰成癮症(3)

自慰成癮症(4)

自慰成癮症(5)

自慰成癮症(6)

自慰成癮症(7)

自慰成癮症(8)

自慰成癮症(9)

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