當男人一直要求想嘗試三P

親愛的欣西亞妳好：老公一直要求要嘗試三P怎麼辦？

各位人妻看見問題的當下先別急著倒抽三口氣，然後默默在心裡告訴自己：厚嘎仔我老公沒這麼跟我提出要求。老公沒說，不代表他沒這麼想；老公沒要求，不代表他沒這樣做，搞不好他在暗地裡已經跟其他女人或小三試過好幾次，只是差別在於有沒有付錢，行為是不是買春而已。

所以苦主遇到老公開口說想嘗試三P，先別嚇到吃手手，很多時候，男人願意把心底最深層的秘密告訴妳，表示他對妳有基礎的信任跟安全感，否則他大可在午夜夢醒時分，趁打手槍時跟自個兒的雙手分享這份渴望，或是在日記當中寫下自己最dirty的想法…是說現在還有人會寫日記嗎？起碼天后蔡依林會，然後欣西亞也會！（硬要牽拖攀關係XD）

尤其當他想將性幻想付諸實踐，而老婆是他想要一同探究的那個人，身為另一半，怎麼說都覺得有點榮幸，是吧？啊恩勾，也有可能他已經嘗試約砲揪人沒成團，才退而求其次找伴侶一起同行，總之，在苦短的人生當中，凡事樂觀一點，換個角度想，奇蒙子會差很多。說到性幻想，那也只是我們身為人對性愛的創意想像，這些想像常被改編為A片情節，好比：人獸交、老少配、亂倫劇…等等，觀眾看久了，不免想要在現實生活中也實際體驗一樣，想跟老婆找人三P的提議便隨之而來。

首先，如果妳心裡有一丁點疑慮，或覺得不妥，自然別答應老公想要三P的請求。如果他不斷盧洨而妳心生動搖，從「邊看A片邊做愛」開始模擬，不失為是一個變通的法子。因為觀賞香艷刺激的劇情，看著肉體噴火的女優，怎麼說都彷彿讓第三者加入戰局，搞不好妳變得更high，搞不好老公因為太過分心而不舉，世事難料，先從這種方式試水溫，能從彼此的反應預知若真人上場會有什麼結局。

假若兩位都同意嘗試三P，那麼我也在此幫各位上個三P行前概論，確保妳不至於玩到被反客為主，還被踢下床去。

一：第三個人最好不要找熟人，如果可以，付錢找「職業達人」最恰當。

免錢的最貴，所以千萬別找認識的人甚至約砲，建議兩人抓個預算，找專業的來服務才省得後患無窮，就像第一次出國旅遊多半會找導遊才容易玩得盡興，「閃開，讓專業的來帶路」，不但能避免尷尬也更容易進入狀況。

二：如果是男人提出要求，那就要討論第三個人是男生還是女生？

當他要求第三人是女生，那妳也可以設定一次為「男男女」的三P，畢竟一人一次才公平。

三：全程使用保險套，出門玩樂才能平安回家

無論是預防性病或避免搞出人命，保險套永遠是你們三P的保命符。

最後，要玩三P不是不行，重點是雙方都同等得到享受和歡愉，然而做每件事都有它需要承擔的風險，性病或許還能用保險套hold住，但兩人的親密關係就難保證不受衝擊，值不值得為了嘗新而撼動感情的基礎，就看你們玩不玩得起了。

網路藝人欣西亞和shane

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