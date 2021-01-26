她感覺到自己的乳尖被人隔著特製胸貼輕輕拉扯著，敏感的蓓蕾悄悄挺立，左邊的乳房讓男性的手掌搓揉著，加上酒精的刺激，一股熱流在體內竄起。

口腔內滿是對方喝了雞尾酒混著威士忌的濃烈酒氣，她皺緊眉頭，在被逼迫喝下酒之後嗆了幾口。

「咳、咳……」

男人的舌尖舔吮著自她嘴角流淌而出的酒液，「妳的酒量很差喔。」

「我沒准許你餵我喝酒……咳……」

灰格子西裝的男人輕聲笑，轉頭對台下說：「欸，這個小玩伴說不許人餵酒，你們聽聽，這合理嗎？」

台下幾名男性紛紛訕笑，依序走上了台，灰格子西裝的男人朝她咧嘴一哂，「剛剛只是小小暖身，現在遊戲才準備開始喔。」

說完，他深吻起她的唇，手指在她腰際流連，她感覺到有其他男人扯下了她的流蘇胸貼，粉嫩的蓓蕾在冷空氣中硬挺而起。

「真美，嗯嗯……」

讚美完，兩個男性頭顱正在她雙峰上，伸出舌頭舔彈玩弄著她的乳尖。

「唔……」她發出微弱的低吟，手腕掙扎著，卻徒勞無功。

「別這麼興奮，才剛開始……」

她的嘴唇被人狠狠堵住長吻，雙乳一左一右讓另外兩個男人揉捏把玩，溫熱的舌頭在粉色乳暈上來回舔舐打圈，最後兩名男性調整了下半部輪盤，她張開了雙腿，高叉的蕾絲底褲，遮不住修剪成小巧可愛心型捲曲的毛髮。

「這裡也有驚喜啊！」

蹲跪下來的兩名男性彼此對望一笑，一個伸手掰開了她的雙腿內側，一個將頭顱埋在她腿間，舌頭舔著藏在毛髮內的小核。

「唔唔……嗯嗯……」

她雙腿打顫，渾身一股電流竄過，她敏感的乳頭與私密處，正被四個男性玩弄著……

深吻她的灰格子男人嚙咬起她的耳珠，「興奮了？沒試過這樣玩嗎？」

「啊……」她無法言語，只感覺掰開她大腿的男人，兩隻手指在她腿間的細縫隔著輕薄的蕾絲流連撫摸著，前方溫熱的舌頭加速來回舔著興奮的粉色珠核。

她渙散的目光朝台下望去，看見那個邀她玩遊戲的男人，好整以暇地啜飲烈酒，不為所動。

「濕了。」手指在縫穴外流連的男人輕聲呢喃，同時扯開蕾絲底褲，兩指一併，插入她的甬道內。

「啊啊……喔……」

男人的手指在她穴口緩慢來回戳刺，另一個男人的舌尖不停舔畫著陰核，雙乳的乳暈同時被其他的男性大力吸吮著，發出嘖嘖淫穢聲響，而灰格子西裝的男人，正輕吻她敏感的耳珠後方……

她看著台下那個男人，無法克制的發出呻吟。

「啊啊啊……」

穴內的手指稍稍加快了戳刺的速度，她吟哦著，而戴著黑色面罩的男人，始終坐在台下，冷眼欣賞著她被其他五名男性玩弄的表情……

他，露出了滿意的笑容。

《下週待續》

慾望實驗室(1)

慾望實驗室(2)

慾望實驗室(3)

慾望實驗室(4)

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