Netflix 4部「大尺度影集」推薦！長達四分鐘的做愛片段、泳池旁的火辣3P超刺激

文／柯夢波丹

對大多數女性來說，比起A片更喜歡看影集裡的情色片段，因為A片有時候聲音和動作不夠真實，讓妳看得性致缺缺，影集有劇情引導能讓妳更享受在氛圍中，今天推薦大家4部Netflix擁有大尺度情慾片段的影集，讓妳看得慾火焚身！

1.禁錮之慾

這部被稱為波蘭版的《格雷的五十道陰影》，故事講述情場失意的銷售總監 Laura 到西西里旅行時，被高富帥的黑手黨領袖 Massimo 綁架，並強迫她要在 365 日內愛上他，高顏值的男女主角在電影裡大展性感身材，還有大量的性愛橋段，兩人在豪華遊艇上盡情地享受性愛，讓人看了高潮不斷！可以直接快轉到1:08:38的火辣床戲，長達四分鐘！

2.性愛自修室

《性愛自修室》是一部英國喜劇，男主角Otis是一名母親是性愛治療師的高中生，身處於一群有著各自不同性愛問題的青少年中，自己卻是處男完全沒有經驗，卻又因為性學豐富而成為同學們性困擾的諮商大師，每一集都有露骨話題。劇中有Eric和Rahim自慰性愛畫面。

3.菁英殺機

喜歡大尺度但又有燒腦劇情的人，絕對不要錯過這部！描述三個窮學生進到貴族學校，和一群富二代高中生談性說愛與謀殺的影集，片中有不少露點性愛畫面，更有大尺度的男男性愛橋段，演員們大展好身材，讓人看得臉紅心跳！第三季，Polo、Cayetana、Valerio在泳池旁大玩3P火辣到不行～

4.生命中的燦爛時光

故事劇情在敘述對死亡感到好奇的高中男孩Theodore，遭受同學的霸凌，而Violet是一位走不出姊姊車禍死亡傷痛的女孩，當兩個破碎的心靈在學校相遇時，相互吐露心聲時，他們也漸漸地在無形之中擦出愛情的火苗，劇中也有兩人浪漫唯美的性愛片段。

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