「這幾天不敢找妳，怕妳是不是在生我的氣？看到可以上樓找我嗎？」寫完最後一行字，我就把紙條塞進袋子裡，便把這袋給她的東西放在門口離開了。

她應該是在家的吧，只是不想理我嗎？

以前對談戀愛這種事情覺得很麻煩，在兩個姊姊的包夾下長大，對女生囉哩八縮的個性真的很厭煩，雖然因為這樣我高中跟大一大二時超會撩妹，只是久了就對這些小女生很膩。

「談戀愛這種事大概不適合我吧？還是我比較適合男人？幹別鬧了！」在遇見這個姊姊之前，我真的這樣懷疑過自己。

可是遇見她才知道，是我之前都沒有動心過。

「叩、叩！」有人敲門！是她嗎？

我興奮地從床上跳起來，門一打開果然是她。

「我買太多了，一起吃吧。」她的表情有些害羞，這看起來還熱騰騰的一大包，應該不是不小心買多的，袋子上還黏了一張白紙，八成是剛才叫來的外送。

她故意買宵夜來找我的嗎？

「你買那些東西給我幹嘛？」她問完便戳了一塊雞肉，然後一口塞到嘴巴裡，臉頰鼓鼓的樣子好像天竺鼠啊…

「沒呀，看妳好像剛好缺這些東西，我又比較閒嘛就幫妳買了。」其實這招是我二姊跟我說的，她說當了上班族之後真的沒有什麼逛大賣場的閒情逸致，生活用品常常用完才發現，這時候才知道住家裡的好。

我想二姊要說的是住家裡就有我可以使喚吧。

「你對女生都這麼好喔？」這次她換吃小熱狗了，一口一條，我本來以為會是很淫穢的畫面，結果此刻我只覺得小老弟痛痛的。

「沒有啊這是第一次，之前都是女生搶著照顧我吧。」我知道她是故意問的，所以我也故意這麼說，想讓她打翻醋桶。

「哦！是喔！也是啦，你長得也不錯，現在年輕女生應該都很主動吧。」她又戳了一條小熱狗，然後怒氣沖沖地咬掉半截，她應該不是在嚇唬我吧？

看來醋桶已翻，還是不要玩過頭，是時候放一點絕招了。

我往她身邊一靠，臉湊在她耳邊說：「但我只想對妳主動啊。」

再親一下她毫無防備的臉頰，她嘴裡半條小熱狗就這麼掉到地上。

「你幹嘛啦！」她說完嘟著嘴看我，我趕緊撿起那可憐的半條熱狗，笑著摸摸她的頭。

她現在真的很可愛，真的很可愛，會讓人忘記所有煩心的事情，真的好想把她留在身邊。

她嘴巴還咬著熱狗，似乎是害羞尷尬到連咀嚼都忘了，連忙又塞了幾口食物到嘴巴，整個臉頰都因為塞滿食物而鼓起來，然後才大口大口的咬著。

我伸手捧住她的臉對她說：「嘿、嘿，我喜歡妳，要不要當我女朋友？」

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

樓下的色姊姊(3)

樓下的色姊姊(4)

樓下的色姊姊(5)

樓下的色姊姊(6)

樓下的色姊姊(7)

Mrs.L 好攝戀人