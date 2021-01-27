妖嬈記(10)-海邊酒吧的懲罰

除非是在進行任務途中被強制登出，再次返回遊戲的時候才會繼續遊戲中斷前的片段，不然一般上玩家返回游戲的時候，都會被直接降落在起始點，那是一個柏油路上的十字路口，再通過選擇前進方向挑選今天自己想要做的事情。

還沒想好我今天想做什麼，就听見小助手在我耳邊說道，「不開心的時候，可以去海邊小酒吧喝點小酒，會有意想不到的驚喜喲！」

這建議給得恰到好處，反正我現在也只是想要一個人待著冷靜一下，心裡默念一次海邊小酒吧，一輛轎車就出現我面前，還附設導航系統，不到一分鐘，就帶我來到小酒吧，它坐落在看起來靜默沉重的海岸邊，海浪一遍遍拍打在岸邊形狀不一的石頭上，濺起的水花沸騰一般地翻滾著。

實木支撐起椰子葉做的小房頂，門口掛著昏黃的小油燈，裡面依稀傳來隱約的交談聲還有悅耳悠揚的爵士音樂，我把車隨意停在門口，下了車。

還沒推開門，就聽見裡面傳來RPG的歡迎光臨聲，笑容滿面的服務員迎了上來，「小姐，請問一個人嗎？」

我點頭，服務員就將我帶到一個僻靜的角落，把牛皮紙制的菜單遞給我。

一個人的寂寞夜晚 $25000

藍色舞曲 $36000

巴黎的海灘 $120000

海洋與我 28000$

我愣怔半響下意識選了一個當中最便宜的 西班牙之旅 $19000。

「您好，妳的錢包只有$250，差額$18750，妳可以選擇儲值或者執行任務來獲得金錢。」

……

我仰天，「小助手妳這個奸商！沒錢帶我去什麼海洋小酒吧？！喝什麼小酒？！窮人就該回家好好待著！」

其實我今天早上上班的時候有偷偷查過妖嬈記的儲值制度，現實生活中的100元能夠換取遊戲中10000元金幣，也就是說我喝一杯西班牙之旅就非得在現實生活中耗費190元，這也差不多是我現實生活中喝杯調酒的價錢了。

無奈這小酒吧的氣氛太好，舒緩心神的音樂悠悠透入耳膜中，我捨不得離開，只得默默點出儲值系統，含著淚水刷了一開始註冊遊戲時就進行了串聯設定的信用卡。

幸好剛剛公司分紅剛下來，我這次倒是花得不心疼，還多花了五百元買了「絕對超值驚喜大禮包」，待我將錢包收好，粉紅色的調酒也被送了上來，漸層的粉色隨著氣泡的升起降落，宛若花瓣一般地蔓延開來，我輕嚐一口，瞇起了雙眸，淡淡的甜味從舌尖蔓延開來，伴隨著並不惱人的酸。

是草莓。

雖然理智清楚知道這一切都是假的，音樂是假的，酒精是假的，這燈光糜爛也是假的，一切不過是幾組數據，現代科技營造出來的浪漫。

玩遊戲本來就是為了體會生活中尋不著的肆意和暢快，做現實生活中不敢做的事兒，如在現實生活中，我必然不敢單獨到酒吧裡喝悶酒，一來我在這城市沒室友更沒有閨蜜，如若一晚上沒回家也不會有人發現，二來，一個快要三十歲的女人在酒吧的影子，喝下去的酒只會越來越寂寥，沉悶不會減少。

「小姐，妳一個人嗎？」一個年輕的男人坐到我身旁，他長相極為普通，一說話完就靜止不動，一看就知道是NPC。

我微抬頭，瞥了他一眼，「難道這裡還有別人嗎？」

「要不要跟哥哥我一起玩呢？」他繼續說道。

我剛想站起身，就被他扯住了手腕，重心不穩狼狽地甩入他懷中，雖然不疼，但這種與陌生人太過靠近的感受還是讓我很不舒服，我慌忙地推開他，「你幹什麼？」

他瞇著單眼皮的小眼睛，泛著紅暈的雙頰不停地抖動著，「跟妳玩兒呢…」他正準備要撲上來，我就被人一把拉入懷中，他撲了一個空，摔落我剛剛坐著的單人沙發上。

熟悉的氣息襲來，富有磁性的嗓音瞬間穩定了我的心神，「抱歉，我跟這位美麗的小姐有約了，你敢再靠過來，就別怪我不客氣。」

他的體溫灼人，讓我的心跳不自主地加速，我微仰首望向他俊美的側顏，眼前浮現幾個金光閃閃的大字。

【你完成了獲得總裁的英雄救美任務】

【任務獎勵 ： 總裁的任你擺佈風鈴】

我不解，在字幕還在我眼前晃啊晃的時候，點進了旁邊的小字【解讀】，解讀：只需要搖晃此風鈴，總裁就會達成妳的所有要求。

總裁的任你擺佈 ？ 我失笑，動作迅速地將它收進我的背囊裡面藏妥。

真的沒想到這遊戲會隨著我隨意穿插的劇情而帶出令人倍感新奇的支線任務，就這一點我給五顆星！滿分！

NPC摸摸鼻子走了，唐夜在我緊靠著我的高腳椅上坐了下來，膝蓋抵著我的腿側，體溫從那處傳來，幾近灼傷我的心臟，他的手輕輕地掰開我拎著酒杯的手指，一根接著一根，慢慢地跟我十指緊握，共同握著那杯酒，可我卻連酒杯都快握不好，酒水在杯緣翻騰著，如若外邊洶湧的浪潮。

他幽深的眼眸望著我，「答應我一件事，好嗎？」

「嗯？」我想掙開他的手，卻發現無法，他力氣太大了。

「如果有什麼不開心的事情，跟我說，不要再一個人到酒吧喝悶酒。」他湊近，深邃的眼睛彷彿可以望進我心底，我放棄了掙扎，直接淪陷其中。

乖乖地點頭，「好。」

忽然，畫風一轉，他鬆開他修長的手指，指尖沿著我的手腕緩緩往下滑，蝕人的溫度一層一層地剝開我岌岌可危的防備，直至落在我的膝蓋上，摩挲著我光滑的膝蓋，我全身上下，一雙不長不短不算太細也不算太粗的腿是我最引以為傲的地方，是那種走在路上會引人側目的美麗小腿，只是那視線如果往上位移，可能就會令人大失所望。

我穿著我今天上班的深藍西裝短裙，因為吧台椅子的高度讓我需要微微靠後將重心往後移，裙子被卷上了好幾個度，露出了潔白的大腿。

他的手指不急不徐地挑開我的裙緣，往內摸索著，「那你今天這麼不聽話，是不是該有些懲罰，嗯？」

那一聲「嗯」讓我全身晃了晃，終究還是無力地靠在他身上，成為了我最鄙視的那種柔若無骨一般的言情小說女主角，我驚覺這感受還真不賴，偶爾有個人讓我在疲憊的時候依靠一會兒，讓我躲藏起來充個電，就可以有足夠的信心重新出發。

「懲罰我吧，對不起。」我臉埋在他寬厚的胸膛，聞著他身上淡淡的香水味，那是一種陽剛卻清淡的男子香水，我很喜歡。

他輕笑，「怎麼懲罰都可以？」

我不說話，只是點了點頭，感受到他笑出聲音來的顫動。

他帶著我到小酒吧旁邊獨立的廁所裡，門是實木的，門上方沒有掩實，可以看見滿天星空，偶爾還有海鷗掠過。廁所裡很寬敞，我跟他都進去了還能夠再塞個三四個人，只是鼻息裡充斥著海邊獨特的咸味，以及斷續傳來的群鴉聲提醒著我這裡的隔音有多麼地不好。

唐夜率先坐在馬桶上，我還想他要做什麼，就見他使力將我拉倒，橫趴在他的大腿上，我還來不及驚呼，羞恥又清脆的聲音傳來。

我的屁股…屁股竟然被打了。

沒來得及反應，我塞在屁股縫間的丁字褲被拉得老長，猛地一放，富有彈性的布料打在那令人臉紅心跳的部位，我掙扎著想要站起，卻被他第二次打屁股的動作弄得雙腿頓時無力，只能任人魚肉，「總裁，別…別…停下來。」

他的手掌溫柔地愛撫著方才被粗暴對待的部位，白皙臀部上艷麗的紅色挑起了他的征服欲，第三次清脆的聲音響起，我放棄了掙扎。

「是想讓我停，還是想讓我繼續呢？嗯？別忘了這是懲罰，這裡沒有你說話的餘地。」深情總裁瞬間變成霸道總裁，充滿男性荷爾蒙的命令句讓我的下體瞬間濕透，他感受到我瞬間的濕意，邪魅一笑，抬起我的雙腿，脫掉了我的黑色丁字褲，「我的小騷貨，怎麼被打幾下屁股，就濕透了呢？」

我的屁股曝露在空氣中，感受著微涼的空氣，他溫熱的大掌摩挲著我嫩白的屁股，被擠壓、被愛撫，更是被殘酷地戲弄，我感覺他輕佻的指尖若有似無地劃過我的後穴，陌生又情色感受讓我現在腦袋一片空白，只懂得輕輕地喘著氣，倒立著的姿勢讓我的世界顛倒著，無法思考。

「喜歡我這樣玩你的屁股嗎？」他笑著，手指在我的後穴打著轉。

我無法回答，咬著唇，感受著從那處傳來的細緻快感。

「我問的問題，你一定要如實回答。」他沉聲，又打了一下我的屁股，「妳可知道，不聽話會有極其可怕的後果，聽明白了嗎？」

我喘著粗氣，「明…明白。」

「很好。喜歡我這樣玩的屁股嗎？」他雙手捏著我的臀瓣，隨著又鬆開，來回幾次。

我誠實地回答，「喜歡。」

「那這樣呢？」他俯下身來，我不敢置信地聽見那清晰又色情的親吻聲，一下又一下，彷彿那是他無比珍惜的寶貝，他親著我的屁股…「喜歡我親它嗎？」

我閉上眼睛，舒服地嘆著氣，「喜歡。」

「那這樣呢？」他探出舌頭，柔軟的舌尖一下下，戳在我最敏感的穴口。

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

妖嬈記(9)-心跳加速的既視感

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