我不知所措地看著他，「我沒試過，我不太會。」這是事實，我跟我的初戀男友也就是我的唯一的前男友真的只會面對面那種姿勢。

他摸摸我的頭髮，「沒關係，我教你，會很舒服的。」

他溫柔地拍拍我的臀部，我被他的溫柔攻勢擊敗，轉身背對他。

在我還沒來得及反應過來的時候，我感覺一雙有力的手，分開了我的屁股，溫熱的氣息覆蓋上來，我很不好意思，扭動著屁股想要掙脫，卻又被拍了一下，「乖，別動，我舔舔，待會兒你也會比較舒服。」

我感覺到他熾熱的舌頭緩緩頂開我緊閉的陰道，靈活地鑽進去，在陰道裡來回舔弄著，我難耐地咬緊下唇，「嗯……」我趴跪著的膝蓋不停的顫抖著，快感襲來，幾近將我擊垮。

他兩隻手分開了我的陰唇，讓舌頭得以更深入我那緊緻的通道，那個敏感的地方被一位英俊的異性肆意地頂弄著，他還伸出一隻手，經過我的大腿間，輕輕地揉弄我已經興奮的陰蒂。

啪……他又拍了一下我白嫩的屁股，然後挺身，狠狠地衝進來。這個體位可以進得很深，我甚至有種他的肉棒快要撞到我子宮的錯覺，稍微退後，他又再用力地挺入，「好緊，好舒服。」他聲音沙啞地說道，隨後開始毫無節制地在我體內抽插，速度快到我來不及反應，只懂得低聲呻吟。

他撫摸著我散亂的頭髮，氣息淺淺地噴在我耳後，「如果覺得舒服的話，你可以叫，沒關係的，這間旅館隔音很好。」他看得出我在隱忍脫口而出的呻吟，還溫柔地安慰著，「今晚就是要盡興，才不會浪費，對不對？」

終於，在他一次又一次用力的頂弄，我忍不住低吟出聲，「嗯……啊啊……這裡很舒服，我好喜歡，用力一點……」

雖然我的叫聲有些生澀，但他明顯被鼓舞了，進來的節奏越加猛烈，最後他忽地退出，將精液噴在我的屁股上。

呼呼呼……

高潮過後的他，抱著我的腰，輕輕地喘著氣，等緩過神來他才慢慢地湊上前與我擁吻著，我單手支著地板，一隻手輕撫著他汗濕的下巴，「你真棒，我從來都沒有這麼愉快過。」我真誠地對他說道。

他摸摸我的頭，又重新開了花灑將我身上的精液沖洗乾淨，隨後拿了毛巾仔細地擦乾我身上的水滴，然後抱著我，放在旅館的雙人床上，全程我只需要好像一個娃娃一樣，偶爾抬手或舉腳，我喜歡他這種無微不至的溫柔，但我也知道，男人的溫柔存在著目的。

他將我放在床上，熾熱的溫度又覆蓋上了我赤裸的身體，高潮過後的我們並沒有急著要重新投入情慾之中，而是緩慢地享受著這一刻，他的吻落在我的額頭、眉心、鼻樑、嘴唇上，然後輕輕撥開我的髪，濕嗒嗒的吻落在我的脖子上，我也伸手在他的耳後打轉，撥弄著他的耳垂，然後順著他健美的線條往下滑，夾住了他的乳首，拇指溫柔地摳弄著。

「我可以繼續親你那裡嗎？」他在我耳邊低聲說道，噴出來的熱氣讓我不由自主地缩了缩脖子。

我點首，順著他的意思張開了腿。

我感覺他的目光落在我的私密處，我害羞地別開臉，費了點力氣才控制住自己不去合上雙腿。

他兩隻手繞過我M字形打開的腿，緊緊地扣住，然後大掌小心地拉開我敏感的陰唇，露出我未曾仔細觀察過的內部，隨之我感覺到他的食指掃過我的陰蒂，這感受太刺激，讓我忍不住輕呼一聲，雙腿抖了一下。

「乖，很舒服的。」他耐性地輕哄著，手指繼續掃弄著我的陰唇，直到感覺到微微濕意，他才伸出舌頭，試探性舔了一下我的陰道口，我難耐地抓住他的手，那種好像立在懸崖一般的感受讓我著迷又心動，卻還是下意識地拒絕。

他低聲指示，「再打開一些，讓我更方便舔你。」這個姿勢羞恥又令人迷醉，他再也毫不猶豫地含住我的陰蒂，吸吮著，一隻手在輕輕按摩我的陰道口好幾遍後，探入我濕淋淋的穴，在裡頭旋轉摳挖著。

我聽著越來越激烈的水聲，失神地呻吟出聲，突然他抽出手指，用舌頭頂替，在我的陰道內肆意地挑弄著我的情慾，手指輕掃我因為慾望而探出頭來的陰蒂，甚至用牙齒含住我的陰唇，疼痛夾帶著快感，帶著我衝上第三波高潮。

在我的氣喘吁吁之中，他的舌頭從我的小穴裡退出，轉而含住了我的乳頭，指頭玩弄著被挑逗成瑰紅色的乳暈，等到我緩過勁兒來，他才移上來，親了我一口。

《下集待續》

城市裡的激情(1)

城市裡的激情(2)

貓說