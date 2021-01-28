▲那些炮友教我的事：先上床才知道他是不是真心的。（圖／shutterstock）

那些炮友教我的事：先上床才知道他是不是真心的

看到PTT上一篇文說：「幹完才是交往的開始？」

實在大力認同啊！畢竟在這個性觀念和收入一樣呈現M型化的時代，其實在交往前先發生性關係已經沒那麼奇怪或少見，只是我們上床的對象往往都不是那個準備好戀愛的人。

那也好，好過妳一直誤會有希望，以為上床前的晚餐是約會，其實只是他想找人一起吃飯。

可是一定很多姊妹覺得：「萬一他上完覺得我這麼隨便，不能當女朋友怎麼辦？」

親愛的，他是先不把妳當作女朋友的候選對象，但發現可以來一發所以就進攻了。

對一個喜歡妳的人來說，如果發生關係了會認為妳也喜歡他，而不是急著甩掉妳。

再來，一個男人在做愛後的態度絕對會改變。

容我用四種男人的心態來告訴妳做愛前後的差異，妳就知道為什麼寧可用一炮來看清楚一個男人的心態。

⒈他喜歡妳，而且對感情是負責任的，他只會更關心妳，並且期待彼此能夠確立關係身份，而不是裝傻裝忙搞失蹤。

—他做愛前眼裡都是妳，完事後希望連生活都是妳。

⒉他喜歡妳，但他還沒準備好戀愛，這種人八成生活也還不夠穩定，對自己的人生還沒什麼方向，連要跟哪一種人好好生活都不確定，上床完他也不敢表態什麼。

—他做愛前眼裡都是妳，下了床什麼藉口都出現。

⒊他根本不喜歡妳，只是好奇又有一點點好感，或許看起來現在沒什麼進度，發生關係之後隔幾天照樣約妳出去，這種最容易成為炮友關係。

—他做愛前記不住妳的生日，下次可能連妳名字都叫錯。

⒋他對妳真的沒有興趣，你們可能是一場意外的一夜情、臨時約出來的網友、聚會上的酒精催化。總之，他連做愛時對妳都不夠用心，結束後連肢體碰觸都完全避免，這種人即便隔天還有禮貌問候，那都只是為了維護他自己的形象與名聲罷了。

—他從頭到尾都不在乎跟妳做愛了，也不在乎妳。

以上四種都可能是妳以為有機會進一步的對象，這四種性愛發生都可能讓妳先有了期待，但妳沒想到的是大部分的女人做愛完的心情只分兩種：

⒈我們有可能在一起嗎？

⒉我千萬不要跟他在一起。

男人的心態卻更多種：

⒈我一定要跟她在一起！

⒉她不錯⋯但⋯我好像還沒準備好。

⒊哇，跟她做愛很爽耶！

⒋。（沒有心態的心態）

男人在做愛前這些心態都還未必明朗，當精液射出後也帶出了想法，不管妳跟他上床後是喜歡還不喜歡，都可以更快地得到方向。

所以遇到一個主動進攻的對象，妳同時也覺得他不錯，而妳也接受先「試車」，不妨做好防護措施（避孕）大膽做愛吧！說不定愛情也就此萌芽啦。

Mrs.L 好攝戀人