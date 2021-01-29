到底是男人放浪，還是女人騷浪？

大多數的人都以為，女人通常會比男人來得含蓄。但其實我征戰四方這麼多年以來，遇過比男人還放蕩的女人，其實還滿多的。

來講其中一個我遇過的女人，澳洲人妻。

澳洲人妻不是澳洲人，是台灣人。她年輕的時候在澳洲度假打工認識了現任老公是澳洲人，兩夫妻結了婚之後就一直住在澳洲。後來因為懷孕跑回台灣待產，就一起回台灣發展了。

這位澳洲人妻很會玩，跟她的澳洲老公是處於「開放式關係」，兩個人在性愛上都很活躍，還會一起玩換妻遊戲。會知道這些是因為有次小陳偷偷發訊息給我，問我週末有沒有空？他要去一個很特別的聚會，第一個就想到要帶我。但是那個聚會規定要帶另一半。我聽了就知道案情不單純，直接問他：「你女友肯嗎？我家女王是不會跟我去玩這種的。」畢竟這是很暴露自己行蹤的行為，我家女王精的跟猴一樣，我只要一提起，她就能抽絲剝繭找到線索，所以當然不行。

「早就洗腦洗好了。」小陳丟了一個得意撥髮的表情符號。

「那你去吧！記得多拍點東西回來跟俺分享。」我是滿羨慕他的，這種世面我還沒見過。

結果再隔兩天，小陳果然炫耀地傳了好多當天的照片跟影片給我。哇靠！總共八個人好像，大約三女五男，直接是雜交派對了，看的人是血脈噴張啊！其中一個還是孕婦！！！

「那個就是澳洲人妻，挺著大肚子也來搞！不過我沒搞她就是了，我搞另外兩個。」小陳介紹。「當天早知道就叫你了。也有人沒帶伴，臨時說老婆不肯來，主辦也說算了就讓他加入。」

看影片裡的荒唐世界，簡直讓我大開眼界，裡面一條條慾望的肉體不停在啪啪啪。「而且這個澳洲人妻當天還加了現場所有男人的line，說可以私約。」小陳秀出了她line的頭像截圖。後來在我的魯小之下，小陳幫我問了澳洲人妻能不能加我line，結果竟也成功，還說以後有機會，出來玩三人遊戲。

跟朋友一起玩這種性愛遊戲，講真我還是有點介意的，所以也沒把這事放心上。一直過了半年，我在整理line的名單的時候，又看到了這位澳洲人妻。本來想說她應該生了孩子了也不會再出來玩了吧？就秉著試試的心理，傳了訊息給她。誰知道，就這樣很快速的約上了，而且是單P。

她說自己生完孩子後的確比較忙，加上還要工作，的確沒什麼出來玩了，頂多偶爾參加她老公自己辦的局，不過不知道是不是口味變了，已經不太喜歡群P的氣氛了。

不過她在床上，還是比一般的女人騷浪的。比如她會主動幫我口交，而且很喜歡用一副極為飢渴的模樣口交，各種口交的姿勢她都不會放過。我覺得她是真的很享受在口交這件事上面的。

還有她被我摳到高潮了會自己求幹，兩個大腿自己打開，還會用手把淫穴撐開，騷浪得不行。在女上位的時候也總是搖的非常賣力，好幾度我都以為自己要被她搖斷。

不過也是因為她很會玩，也很要求新鮮感，所以我們大概約過三次，她的熱度就減退了，後面也就沒再聯絡了。

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