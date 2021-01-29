那個年輕放蕩不羈的靈魂，此刻終於安靜了下來，在她的懷裡。

學期剛開始才一個月，這已經是他被她留下來的第三次了。

他就是同學老師眼中的問題學生，長得高大，濃眉下的眼神總是帶著幾分不屑，嘴唇和下巴的線條彷彿寫著「倔強」兩字。休學過一年的男孩，比同齡的高三生大一點，剛滿十八歲。

「你知道老師為什麼留你下來嗎？」160公分的她和180公分的他對話時必須仰望他，因此她命令他坐下。

坐著的他也沒正眼瞧她，扁著嘴說：「不知道。」

她忍著脾氣，提醒自己必須用愛心感化這個大男孩：「你每次都因為不同的理由被我留下來，表示不是明知故犯對嗎？第一次是上課時睡覺，第二次是上課時和同學打鬧，這次是在廁所抽菸。吳天佑，你到底有什麼問題？要老師請你的家長來嗎？」

他望向窗外：「我沒有家長，家裡只有我一個大人。」

她皺起眉頭：「真的假的？我打電話給你媽媽。」沒想到，電話直接轉接了語音信箱。

他露出一個淺淺的笑：「妳來我家就知道了。」

她看著他清澈的眼睛說：「我會去做家訪的。但你不准再帶菸來學校了，這次先警告，下次直接處分！」

他淺淺的笑意變成了嘲笑：「隨便妳！就說我沒有家長，被退學也沒人在乎的。」

她難掩無奈和失落，只好揮揮手：「你先回去，我再安排家訪時間。」

他起身，變成俯視著她的角度，眼睛還掃向她白色襯衫的領口，微微收起了笑容說：「王老師，妳應該覺得生下像我這樣的小孩太糟糕、太敗類了吧？那就記得叫妳男朋友戴好保險套……」他說完轉身就走，留下她一個人看著他的背影又羞又氣地微微顫抖。

那天晚上，王歆恬躺在男友的身下，無論怎麼被愛撫與挑逗都不夠濕潤。他察覺到她的異常，在她耳邊耳語廝磨：「怎麼了？最近工作壓力太大嗎？還是哪裡不舒服？」

她搖了搖頭，腦海中浮現了吳天佑那叛逆的眼神。

他微笑著，溫柔地放低了身子，從她的胸口一路往下吻舔，直到肚臍、小腹、大腿內側，最後埋首於她雙腿之間，直接將她舔到濕潤。

感覺她準備好了，他握著亢奮的分身抵在縫口準備插入，她突然雙腿一夾阻止了他。

他愣了一下：「現在不是安全的嗎？」

她微微皺眉：「你還是戴一下好了，我覺得算時間實在不太準。」

他嘆了口氣：「好吧！雖然我真的覺得沒差，如果有了就結婚啊。」他順從地自床頭抽屜拿出保險套戴上。

在他插入她體內的時候，她又再次想起男孩最後挑釁的眼神。她一邊深呼吸接受著他的慾望，一邊不自覺地湧起焦躁不安的情緒。

現在的年輕孩子，怎麼這麼難教育？她到底有沒有辦法搞定問題學生，特別是自稱沒有家長管教的吳天佑呢？

《下集待續》

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