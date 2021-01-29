為什麼總是約會約到床上去？

「我從來沒把妳當成炮友。」上過幾次床，可是沒有在一起，他跟我說原本是想慢慢認識我，慢慢瞭解彼此，不管最後是有或沒有，他覺得我們是朋友。

關係可以有千百種面貌，並不只有炮友和男友兩種，在這之間，還有不同的相處方式，我們在乎彼此，陪伴對方，只是沒有交往。偶爾我會覺得，這樣去拆解關係，或許只是想化解某種曖昧不明的尷尬。

為何我們總是靠近彼此，又倉促離去？

蘋果酒大叔，我幫他取的代號。週六晚餐時間，我們在台北市的酒吧小酌，他告訴我今晚他請客，想吃什麼都可以點；他調酒才喝了半杯臉就紅了，我的酒量遠比他好得多，他放慢喝酒的速度，和我聊些無關緊要的工作事情，我靜靜地聽，偶爾回應，心想我們會很有禮貌地在餐後道別，各自回家。

可是吃完飯，他問我要不要去他家坐一下呢？我才知道，原來他有這樣的想法。

他家非常乾淨，床像旅館整套的白色床單，他說那是他的潔癖使然。房間滿是香氛味道，讓我有點暈眩，我們窩在沙發上，他煞有其事選好要看的影集，坐在我旁邊，影集唱完片頭曲，他就吻過來。

他的吻帶著酒氣，嘴唇非常柔軟，雙手溫柔抱著我。吻是性的暗號。我們褪去彼此的衣服，他捧著我的胸部，把嘴湊過來吸吮我的乳頭，我愛撫他硬挺的肉棒。他要我躺在純白色的床上，他在上面用跪姿放進來，我忍不住呻吟；臉頰貼著臉頰，我在他耳邊輕輕吹氣。他告訴我，他第一次這樣，和不知道名字的陌生女人。他問我：妳總是這樣和網友做愛嗎？

是你先吻我的。因為妳靠我非常近。所以是，我的問題嗎？你想跟我上床，是因為我靠你太近？沙發就這麼小一張。

或許不只是我們的身體靠太近。也可能是我身上的香水，或者有點微醺，可能是他那張太像開房間的床，還有他對我提出去他家坐一下的邀約。

為什麼總是約會約到床上去呢？

我們做愛完，沖過澡，他從冰箱翻出幾瓶蘋果酒。影集繼續播放，他把酒倒進杯子裡。臨走前他還送我到捷運站。當天深夜他把我封鎖，再也沒有彼此的消息。

我們都是城市裡用過即丟的東西，直到在交友軟體被誰撈起，循環著空洞的關係。

而我還在等，等冬天過去。

內衣的一角 – 黛西 Daidai