白袍下的性感靈魂(1)

他撫摸著我的大腿，揉了揉渾圓的臀部，他有點喘的轉過身去戴了套子，並在耳邊輕聲說：「我要進去囉」

然後忍過輕微的痛楚，放鬆感襲來，說不清楚是痛感麻痺還是真的舒服，我只覺得渾身放鬆，並且會期待他下一波更用力的碰撞…

他從後面一把抓住長髮，大耳環在臉頰兩旁快速搖晃，在他突然用力之後，我下腹部好痛。

「怎麼了，太深了嗎？」

他先是笑笑開玩笑的語氣，但看我仍舊緊皺眉頭之後，才覺得事情嚴重。

「妳真的很不舒服嗎？我剛剛是不是真的太用力了？」

我斜眼看著他，覺得他真的很故意。

「妳先說話回答我啦，不要嚇我，需要去掛急診嗎？」

「你給我閉嘴，痛死我了，幹嘛在那邊亂撞」

遇到沒情調又不溫柔的男生真的很掃興，我最後是草草了事請他離開我家，這是這個月第三個，無法讓我真正的高潮，自從恢復單身之後，偶而會有性的需求，所以我跟大家一樣，上網求助，可結果都差強人意。

我趕緊把剛剛那個男的封鎖加刪除，避免我的一世英明毀了。

在這個寂寞的夜晚，沒有好好打一炮，真的難以入睡，我甚至有了聯繫前任的念頭，回鍋肉有時也是挺好吃的。

在鼓起勇氣傳訊息給前任的前夕，我開了推特先看了一些猛男照養眼一下，並起持續激起自己想好好打一炮的慾望。

「天啊，他的屌也太大了吧」

我看著眼前的畫面不敢置信，這些男的真的都有第三條腿耶！

「這個進去會痛爆吧，可是他應該是同志」

我一個人看著手機自言自語，這些震撼的畫面讓人久久不能自己。

「這個第三條腿看起來太美味了」我沒想太多，就在那張照片下面留言。

版主已回覆您的留言：「妳的酥胸看起來也很美味」

什麼啊！！！天菜居然會回覆我這種平民百姓的留言，況且我還留這種沒營養的話。

驚魂未定之時，馬上就收到他本人的追蹤提醒。

「妳也住新北呀？」

Ok，天菜跟我聊起來了。

前面總是得客套的，只是沒想到他進度太超前了啦！

「還是現在出來聊聊，讓我請你一杯咖啡」

我還在手機這頭打字了又刪除，來來回回不知道該回什麼好。

「好了，別想太多，我不會隨便把妳吃掉，地址傳給我吧」

他這招很強，直接讓容易猶豫的我沒得選擇，他不是會算命就是很懂得怎麼讓女生上鉤，而我也是秉持著機會只有一次要好好抓住的概念，我傳了地址給他。

「在我家附近耶～超級近，半小時之後到樓下等我吧」還順勢傳了一顆愛心給我。

聽到我只有半小時，我趕緊跳起來準備補妝，再次補了電棒，再檢查一下自己身上的毛髮，手毛腳毛都合格！私密處毛髮，老早就熱蠟除毛了，萬事俱備！

當陌生男子跟妳說不會吃掉妳的時候，妳才應該做好被吃掉的準備！這就是女人！

把內衣喬好之後，我鎖上大門，搭往直達一樓的電梯，我要等天菜來接我啦！

《下集待續》

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