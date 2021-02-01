嗯～啊～哦～如何叫出一口好床？

親愛的欣西亞妳好：

我是一個才剛開始接觸性愛的女生，因為很希望能讓男友也開心，所以都會看A片學習，某天我在床上模仿AV女優在片子裡的叫聲，竟被對方嫌說很吵太過解high，請問到底要如何才能叫一口好床？

一般來講，我認為男女在床上從醞釀情緒的前戲，到性器相接，到進行抽插的性愛，有聲確實勝過無聲，否則就不會有啪啪啪的說法。而台灣地狹人稠，無論是大白天還是夜生活，城市的聲音永遠是熱鬧滾滾，因此，如果你們兩個明明是滾床單，卻各自緊抿著雙唇，呈現救國團最高品質靜悄悄的氛圍，很容易被窗外的嘈雜打擾而出戲，好比男人正對著女人胯下施展吃吃的愛，唇槍舌戰之際結果女伴都大氣不吭，惜字如金連讚美都不來一句，此時外面傳來「燒～酒螺~，好呷的燒酒螺又擱來囉！」的叫賣聲，真的會讓男人頓時覺得「我吃妳根本是吃心酸的，還不如去買燒酒螺加辣好惹」XD

不得不說，叫床聲不但助性，讓熱度增加，也讓雙方在服務彼此更加上心，不過究竟要如何叫出一口好床，讓聽的人性慾噴發，不覺得妳過分假掰，而叫的人真情流露，不會叫完聲音逼ㄘㄟ還要喝川貝枇杷膏，那實在是一門高深的學問。

首先，叫床聲追求的是情盡乎詞，也就是發自內心，誠懇而不浮誇。像有些AV女優的叫法，起手式就是音階高八度，搭配吱吱亂叫，男生脫衣服她也叫，男生親她她也叫，沒高潮也叫，高潮到了也叫，最後男人都停止動作了她還在叫，一聽就知道根本在裝B，由於高音頻太過刺耳，叫的人傷喉嚨，聽的人不見得愉悅，非常NG！

誠懇的叫床聲是一種自然流露的呻吟，就像妳去給人家按摩桑一下，或是去美髮沙龍洗頭，當妹妹按壓到舒服的點，妳會不自覺發出「啊～～」「哦～～」的聲音一樣，因為是通體舒暢的fu，所以根本不會高八度，而是從丹田經過喉嚨而傾吐出的聲音，既中肯又性感。

別以為男人不用叫床，是男人更要懂得在啪啪啪時發出聲音，會讓你變得更man讓女伴更蠢蠢欲動為之瘋狂。練習的方法是把它想成是上健身房舉重或做伏地挺身時，或是蹲大號大不出來，用力時會忍不住發出「嗯」、「唔」之類的氣音，當你對著女伴督進去，在其體內進行活塞運動都可以在她耳邊低吟，直到最後射精發出低吼，效果都很美麥。

最後，叫床時真情流露固然好，但也要注意叫出口的效果。像有些人本身重低音，習慣用喉嚨發音，乍聽下就像男生在催機車的油門，不過如果他喜歡速度感，是個追風的男子，騎著妳，兩人共赴高潮沒有問題。或是有男生跟我分享說當他在採取狗趴式的時候，只要他一向前「原地突刺，刺！」，女生就忍不住「啊！」的大叫出來，好像在做外丹功還是氣功，事後問對方，她不好意思地回答：因為去做SPA趴在按摩床上時，師傅向下按壓時都會告訴她：「嘴巴張開」好讓體內的晦氣一併吐出，所以她就習慣採取狗趴式也要這樣，深怕不叫出來會得內傷XD

總之，叫床最高指導原則就是：發自內心，真情流露。再搭配一些角色扮演的dirty talk，相信性愛一定可以玩的盡興，更加精彩！

網路藝人欣西亞和shane

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