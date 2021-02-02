▲枕頭絕對是愛愛時的好夥伴！讓妳玩到腿軟的3個「傳教士體位新花招」。（圖／shutterstock）

枕頭絕對是愛愛時的好夥伴！讓妳玩到腿軟的3個「傳教士體位新花招」

文／柯夢波丹

愛愛這件事情，長時間都用同一種姿勢，其實很容易就玩膩了，可能讓妳們享受不到愛愛的美好，同時也會讓對方覺得妳有點悶，嚴重點還可能影響妳們之間的感情，可是那麼多體位、花招，到底應該怎麼做才能更快又輕鬆的達到顫抖的高潮快感呢？

1.善用枕頭

枕頭絕對是愛愛時的好夥伴！所以請好好的利用它，尤其是傳教士體位，只要把枕頭墊對位置，就能夠讓妳體會什麼是天堂呀～但建議枕頭的尺寸也很重要，不能太小的抱枕或是靠墊，那樣會沒有足夠的支撐力喔。

先將枕頭墊在腰和屁屁的下方，讓妳屁股可以抬的更高，巨龍能夠進入的更深，更容易磨擦到G點，同時，將身體墊高也可以讓兩人的距離變得比較近，感覺更親密！

2.雙腿夾緊他

愛愛時，不妨試著將雙腳環抱住對方身體，讓自己身體可以更靠近他，巨龍在進入時也能體驗到不一樣的深度，提高碰到G點的機會讓妳高潮。

將雙腿夾緊的另一個好處是可以創造出更緊緻的蜜穴，同時因為互相靠近，當巨龍在體內快速衝刺時，可以增加雙方磨擦快感，還有時不時蛋蛋的撞擊，絕對會讓妳舒服到不行！

3.C.A.T. 直入式愛愛

CAT（Coital Alignment Technique）直入式性愛，是傳教士體位的進階版，女生將雙腿合起並抬高90度，讓對方可以依靠在自己身上做衝刺，這更被傳為是離高潮最近的體位啊！

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