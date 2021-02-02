她渾身發燙地擺扭著身軀，但四肢被皮套固定住，扭動看起來像是另一種誘惑的掙扎。

「嗯嗯……」她想喊住手，卻不知如何說出口。

是她自願答應玩這場遊戲的。這個時候這麼喊，不是示弱，就是矯情……

她瞪著台下的黑色面罩男人，突然覺得自己像是以往A片中，那個被眾多男優「服侍」的女優，而那名觀看者，就近在咫尺。

「很舒服吧……」灰格子西裝的男人舔著她耳珠後方的敏感帶，發覺她細微的顫抖，得意的笑說：「原來這裡也會興奮哪！」

她細碎呻吟，「嗯……啊……」

甬道內的手指來回戳刺，她雙腿瑟瑟發顫，濕潤的淫液順著男性的手指流淌而出，微弱的淫淫水聲卻在她耳邊無限放大。

滋、滋……

「哈啊……」她仰著頭，紅脣喘息嚶嚀著，陰核被舌尖迅速舔繞彈弄的快感，即將淹沒她的最後一絲理智。

這幾近春宮秀的演出……

她醉眼迷濛地瞪著台下那個欣賞好戲的男人，用盡力氣在呻吟中吐出話語：「光會在台下看，你是性無能吧……啊……原來自己不行，只好讓一群男人幫你上……嗯嗯……」

搓揉著她乳房的男人轉頭朝台下訕笑：「欸，你找的小玩伴嘲笑你性無能呢！」

男人只是哼笑了一聲，繼續啜飲著烈酒。

舌尖把玩著她陰蒂的男人，一把拉開身旁同好插在陰道的手指，站起身，開始解開皮帶與拉鍊，「我忍不住了，先讓我上。」

聽聞這句話，她眼神中閃過一抹驚恐，還來不及求救，黑色西裝的男人不知何時已迅雷不及掩耳地出現在台上，將正在解褲頭的男人猛力往後扯。

男人狼狽地跌倒在地，憤憤咕噥：「喂，你他媽真粗魯……」

「去找真正可以陪你們玩的吧。」他冷漠沙啞的嗓音說著，同時解開扣住她手腕與腳踝的皮套。

灰格子西裝的男子不可思議，「今天就到這？」

戴著黑色面罩的男人瞟了他一眼，「你認為呢？」

灰衣男子吹了聲口哨，做出了一個請的姿勢。「真是難得啊！」

男人輕鬆將她扛起，滿是酒意的她感到一陣反胃，她倒掛在他肩上，含糊冷嗤，「你他媽真的很粗魯……」

「這是妳應得的待遇。」

說著，他扛著被人玩弄到亂七八糟的她，從舞台後方的暗門走了出去。

雖然這姿勢很不舒服，不過她嘴角偷偷揚起微笑。

看來她靈光一閃的激將法，救了自己。

但同一時分，她沒看見，扛著她的男人也揚起一抹，冷冽深沉的微笑。

《下週待續》

慾望實驗室(1)

慾望實驗室(2)

慾望實驗室(3)

慾望實驗室(4)

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