「嘿、嘿，我喜歡妳，要不要當我女朋友？」他突然對我這麼說。

修但幾咧！！這也太突然了吧？怎麼會這樣咧？我該答應嗎？他年紀比我小耶！萬一他只是玩玩的呢？分手的話我是不是就要搬家？我們作息應該很不一樣吧？而且他還不會想結婚吧？

我腦袋浮現了各種不適合在一起的原因，但一和他四目相交，那些原因就在腦袋裡消失了…

「好嗎？」他的手緩緩伸過來，摸著我的臉，然後越來越靠近、越來越…

竟然是一記溫柔的深吻！這一吻讓我全身都軟癱，心跳馬上加速，根本無法阻止自己想要更多。

我坐到他的腿上回吻了他，抓他的手放在我的身後，他巨大的手掌往我臀部一抓，褲襠的肉棒也跟著硬挺，緊緊頂著我的陰部，只是這樣隔著褲子摩擦，都讓我全身發燙。

我們的舌尖持續愛撫著對方的唇齒，但他似乎發現這麼做能讓我特別有感，更用力抓起我的臀部前後擺動，陰部貼在他鼓起的褲襠摩擦，淫水都要浸濕內褲了…

我放開他的唇，身體往後微仰，調整了陰部與他的角度，猛烈來襲的快感使我無法顧慮其他的事，此刻只能感受到臀部的擺動與不斷疊加的歡愉感。

快、快讓我高潮吧！

他沒有打斷我，就是看著我淫蕩的模樣，看著我享受他身體的一部分，而我已經抓著自己的胸部與亂髮，在最接近高潮的邊界，卻始終到不了。

「幹我。」我對他說。

現在只有肉棒才能滿足我了。

這話一說好像有點嚇到他，他先是一愣，然後停在原地動也不動，我見他似乎不敢動作，打算起身脫衣服，卻被他抱住。

「跟我在一起，我就幹妳。」他在我耳邊說著。

好啊，竟然用這招。

「好，請你幹壞我。」我說完還故意咬了他的耳垂，真好奇他的反應。

沒想到他直接捧著我的臀部，就這樣抱著我然後站起來，我像無尾熊一樣扒在

他身上，被他一把就抱到房間，小心翼翼地把我放在床上。

「幹壞妳？這種小事，我絕對奉陪。」他一邊說，一邊脫掉上衣和褲子，那可口巨大的肉棒硬挺挺的翹著，快點插進我的身體吧！

同時我也脫掉衣服，忍不住摸起自己的小穴，濕濕黏黏的淫水已經沾滿整個陰部，光只是摸著陰唇都能感覺到小穴裡有多熱多濕。

「妳這個色姊姊。」他賊賊一笑，右手輕輕抬起我的下巴，眼神來回在我的眼睛跟嘴巴，他的身體似乎離我越來越近，可是我只能注意到他不斷移動的目光。

「啊～」我、我叫了一聲，巨大的肉棒已經在我的體內，把我淫蕩的小穴撐開來。原來他是故意的，想讓我在沒有準備的情況下被插入。

但這種感覺，好棒…

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

樓下的色姊姊(3)

樓下的色姊姊(4)

樓下的色姊姊(5)

樓下的色姊姊(6)

樓下的色姊姊(7)

樓下的色姊姊(8)

Mrs.L 好攝戀人