妖嬈記(11)-浪蕩又無拘無束的愛愛

我喜歡他火熱的形狀。

我喜歡他夾帶著麝香香水的渾濁氣息。

從小到大都循規蹈矩的我，人生的長度和深度彷彿都按照着一把無形的尺，一步一腳印地小心翼翼地走到現今，在這虛擬的世界裡，我難以自製地沉浸於浪蕩卻又無拘無束的性愛，世人的目光、俗世的興論，對我來說一點都不重要。

不想結婚又怎麼樣？

到現在無人願娶又怎麼樣？

喜歡做愛，那又更怎麼樣？

「唐夜，幹我，求你用力地幹我！」我在他耳邊輕喃道，換來他更霸道的欺進，我濕淋淋的下身緊緊地糾纏著他的陽剛，讓他每一次的起伏都帶著淫亂的水聲，我無法控制我的愛液讓他的大腿濕淋淋一片，順著他的小腿流到地板上。

忽然，耳邊竄入低重沉悶的敲門聲，「有人在裡面嗎？」

有人在敲門！

我心下一緊，緊張的心情連帶著下體一陣生理反應的緊縮，他被我惹得悶哼一聲，雙手鑽進我的衣擺，輕撫著我赤裸的背，「你猜，如果被人發現我們在這裡做愛，他會做何感想？」他的吻落在我耳後，聲音低低地調侃道。

「你還有心思開玩笑！」我輕輕地捶了一下他的肩膀，低下首，咬！

「不開玩笑，那我們就趕快結束…咯。」話語剛落，他強勢地將我重重抬起，力量之大讓我吃驚，他生生地將我調轉一個方向，讓我背對著他，正對著木門的方向。

不要……不……啊……我惶然地緊握著他的雙腕，被他的速度嚇壞了，「來，你來幫我把風。」他笑道，低咬了一下我的後頸，當作我剛剛咬他的報復。

「我不要了！嗯……」我緊抿著下唇，羞恥的悶哼被掐在喉間，還有他突如其來的高潮，我身下的愛液彷彿噴泉一般沾濕他的襯衫下擺，幾乎是同一時間，我感覺他精液的灼熱。

我氣喘吁吁地癱軟在他身上，唐夜先是幫我擦擦雙腿間的狼藉，隨後撿起地上的丁字褲，溫柔地幫我穿上，輕巧的動作宛若我是他最珍惜的寶貝。

他扶我站起，微靠在牆上，才開始收拾自己，一臉懊惱地看著自己濕透的襯衫，「我這樣出去人家會不會以為我尿床了？」

我笑著輕拍了他一下，「你活該！」

我雙腿實在沒力氣，半分也挪不動，更別說穿著高跟鞋，只好我拎著高跟鞋，然後他抱著我，就這樣若無其事地踏出廁所，幸好外面的是NPC，而且是一個連臉部打樣都還沒設計好的NPC。

沒有臉，一個純白的人形色塊，在廁所外面晃來晃去。

我覺得NPC的樣子有點好笑，靠在唐夜的懷裡忍不住笑出聲音。

唐夜的車就停在我停車的位置不遠處，一輛低調卻不失穩重的房車，他將我放在副駕駛座上，還細心地幫我繫上了安全帶。

車子飛速地在柏油路上行駛，遊戲裡的黑夜比我想像的更繁華且真實，遠處有絢爛的花火，一朵朵在夜幕裡炸開，近處有來去匆匆的人群，一個個在路燈下影子拉得如這夜綿長。

夜色如水，總是會牽起若有所思的人幾分連自己都道不清楚的惆悵。

等這遊戲開始運行，我應該就會無法玩了吧，聽說這遊戲單單月費就要四位數，以我現在的經濟能力，雖然比下有餘，偶爾也能夠肆意地花用，但也被房貸和車貸壓得沒什麼閒錢了，也總該為自己的未來打算。

忽然，不捨的心情湧上心頭，眼周邊緣微微發紅。

他清冷的指尖忽然伸過來，撫過我顯露出「川」字，我側首看他，發現他眼眸裡閃現幾分心疼，還帶著難以察覺的隱忍。

嗯？

現在的科技已經可以刻畫出如此複雜的臉部表情了嗎？

一晃神，他扭頭，臉部輪廓又是一如既往的冷硬刻板。

可能是我剛才看錯了吧！

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

妖嬈記(9)-心跳加速的既視感

妖嬈記(10)-海邊酒吧的懲罰

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