先當朋友，或者先上床？

第一次見面就上床。

真的不是故意的。那天我在交友軟體上約了人喝酒，他才喝一點臉就紅潤起來，看到我酒量比他好，他有點不好意思，不敢再喝，不碰酒杯的手輕輕搭在我肩膀上，或許等下到我家呢？他問我。

從來不覺得性要和愛情連結。肉食主義者，願意在床上冒險的浪女。在他家的沙發上，他轉身吻我，揉捏我的胸部，隔著褲子我愛撫他勃起的陽具，他褪去我的衣服，解開我的內衣，親吻我的乳頭。他的撫觸很溫柔，手掌撫過我的長髮和肩膀，從我的背部滑到臀部，他揉著我屁股，再愛撫我的私處；我可以感覺到小穴裡一陣緊，湧出更多淫水，他的手指按摩陰蒂，我忍不住細細呻吟，覺得自己臉頰發燙。他也很興奮，伸進陰道裡撫摸，妳裡面好濕好緊，他在我耳邊說，吻我耳朵，他要我躺到床上，我張開雙腿迎著他進來，雙腿環抱他的臀部，要他插得更深入；我弓起身體，他撫著我的臉，擺起臀部抽送，小穴裡感覺熱辣，全身都變得敏感，他壓在我身上，緊緊抱著我。

那是一次美好的性愛。做完我們又窩回沙發，他牽著我的手，我靠在他肩上，我們距離好近，舒服地聊著天。

當晚他就把我封鎖，再也沒有聯絡。

或許是太早給他了，不過，這是一種「給」嗎。最近迎來冬季的暖陽，我在太陽底下舒展身體，想像那晚他撫摸我的肌膚。

我是喜歡做愛的，而我也相信愛情。我不確定在每次的上床裡，彼此是不是能找到穩定關係，可是沒有也沒關係，我仍樂於與他纏綿。

後來我又遇到另外一個他。他說先做朋友，慢慢認識對方，他的世界裡沒有先上床這樣的事。我跟著他的節奏，先是聊天、吃飯和看電影，他說他是想跟我做的，可是真的喜歡彼此才做；我們克制每一個衝動，每一個觸碰彼此身體的可能。唯有看電影的時候，他在黑暗中牽起我的手。

像這樣先當朋友，或者先上床，做這些事情究竟會帶我們去哪裡，關係會變成什麼模樣，我想我永遠猜不到答案。我只記得誰抱緊我的時候很溫暖，誰在我耳邊輕輕說他很喜歡我，或是誰牽我在台北市街頭散步，不論結局是什麼，我記得我們對彼此很溫柔，我也記得我們暫時把自己安放在對方那裏。

我仍相信關係中的美好。

內衣的一角 – 黛西 Daidai