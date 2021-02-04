女人別只注重臉蛋保養！3類食物讓你性感上身、提高性生活品質

文／朱瓊茹 性福導師

享有一次令人滿足的性愛，就好比聽了一場精彩絕倫的交響樂。大腦就是指揮家，而荷爾蒙就代表著樂手們，一旦其中一個樂手演奏錯誤，就可能毀了整首曲子。因此你會知道樂手在整場演奏中是不可或缺的角色。若是在性親密的關係中，有一個荷爾蒙因分泌上失衡（不足或量多），可能就會令人失去性致，最後衍生成了性問題，而影響關係。為了防患於未然，我就來介紹能啟動人類性慾鎖鑰的荷爾蒙之一：雌激素。一起來看看「她」能為女人帶來哪些影響與好處吧！

「她」的生長背景：卵巢

雌激素（estrogen）又稱為動情素，她是由卵巢分泌，屬於類固醇類的荷爾蒙。會刺激影響女性的性器官、月經週期、子宮、乳房、骨骼等處。她作用於性器官，能促進陰毛的成長與維護陰道的健康與彈性。不僅如此，她跟睪固酮加在一起，是扮演協同作用能促進、引發性慾，提高性生活品質。作用於子宮，能讓子宮增大，並使子宮內膜增厚。作用於乳房，可促進脂肪堆積利於乳房發育，有助於維持乳房的功能。作用於骨骼，能使骨盆變寬、預防骨質流失。除此之外，雌激素也可平衡皮膚的油脂與水分，保持皮膚水嫩美麗。因此，女人啊！別只注重臉蛋保養，其實養好卵巢才是讓女人永保青春、性感的主要關鍵喔。

「她」的個人特色：性吸引力

走到戶外，第一眼看到面前的他悠閒靠著車門，臉上戴著雷朋太陽眼鏡，禮貌性朝我一笑，天啊！他讓人心醉神迷，我不想盯著他看，但就是無法移開視線，尤其是他身上穿著白藍相間條紋的polo衫，更襯托出高大挺拔的身材，讓人忍不住想要撲在他身上，依靠那壯碩的胸懷，感受滿滿的安全感。「停，醒醒吧！」妳根本不知道他是誰，這一短暫相視的片刻，激起妳內心的小火花，當下渴望相互吸引時，大腦裡面發生了什麼事？過去金賽性學研究裡，發現吸引、性慾、性衝動與高潮的感覺，都是來自荷爾蒙與一些化學物質交互作用下所產生的，而雌激素與睪固酮是最先確定與性吸引力有關的物質。這兩種荷爾蒙都會出現在男性與女性身上，只是分泌的量在性別上有很大的差異。睪固酮分泌的量在男人身上比女性還多，相較於此，雌激素在女性身上分泌的量也較多。

「她」生活在哪裡？食物有…

在生活中最常見含有雌激素的食物有：

1.大豆與豆類製品：例如，黃豆食品、豆腐、毛豆、花生、堅果、無糖豆漿等內有豐富的大豆異黃酮，有調節雌激素的作用，建議攝取時要適量不可過多，讓營養均衡，它們都是平衡雌激素的好幫手。

2.蔬菜、水果類：山藥、花椰菜、菇蕈類、櫻桃、蘋果等，也都含有豐富的維生素Ｃ與多種抗氧化營養素，能夠保護雌激素不被氧化而失去平衡。

以上，從食物中要獲取營養素最重要的焦點就是「均衡，不多不少」，這樣才能顧好卵巢，讓妳不僅能夠延緩老化，更能像20歲少女般的年輕有魅力。

本文授權自 相性幸福