城市裡的激情(4)-完

我伸出舌頭，跟他靜靜地吻著。

耳邊只有他的喘氣聲，與意亂情迷的舌頭交纏傳來的唾液聲。

我將手放在他的熾熱上，他那裡已經是一片黏糊糊，「你想要再來一次嗎？」我微微退開，笑著問他。

他摸摸我的耳垂，然後順著輪廓的弧線劃到我的下巴，輕輕地撓著，「幫我好不好？」

我微微低下頭，聞著那熾熱傳來舒服的薰衣草香，爽快地答應了。

這是我第一次幫男生口交，我前男友的那裡有股淡淡的腥味，其實也不是尿騷味或什麼惡臭的味道，但我就是不喜歡，我更討厭的是他在舒爽之後猛地抽出一點預兆都沒有的顏射，他腥臭的精液味道會卡在我頭髮上伴隨著我直到我回家。

我輕輕地含住那粉紅色的頂端，深深吸吮了幾口之後，順著那熾熱上的青筋細舔，還含住了他兩個柔軟的囊袋，珍惜地親吻著，還學著AV女優那樣抬頭望他，嬌媚地對他笑之後，舌尖在他的頂端打轉，仿佛正吃著美味的冰棒，手指則在他敏感的會陰愛撫著，還調皮地惦了惦他的囊袋。

他舒服地閉上眼睛，手輕撫著我的髪，溫柔地將我落在臉頰邊的細軟髪勾至我耳邊，鼓勵我道，「太舒服了，幫我吸入深一些。」說完，他拍拍我的屁股，手指在我的股溝處打轉。

我感覺他的堅硬隨著我的吸吮變得越來越火熱，青筋勃發，他忽然推開我，低吟幾聲之後，將精液射在自己的手掌上。

我有點困惑地抬起頭，「為什麼要推開我？」

他用衛生紙擦擦手中的精液，溫柔的眸光投在我身上，「肌膚和頭髮沾到這個不容易處理，總不能為了一時的爽快給你添麻煩。」

高潮了幾次，我已經渾身疲乏，他讓我先去睡，說公司忽然有事要處理。

我裸著身體躺在純白的雙人床上，身上罩著同樣顏色的羊毛毯，看著坐在灰色沙發上他認真處理公事的臉，酒店的落地窗倒映著他盯著macbook專注的身影，我望著那道俊朗的身影，迷迷糊糊地合上了眼睛。

隔天大清早，我又在情慾之中蘇醒，頑皮的手指在兩腿之間穿梭著，調弄著我還沒完全醒來的陰核。我傻愣愣地望著他，得到他一個濕淋淋的吻，清晨的他髮絲凌亂，眼神卻異常清醒，鬍渣微刺，刺得我暈乎乎的不想醒來。

他很快就恢復赤裸，猛力地將他的巨大埋入，我忍不住呻吟著，下面濕一片，他用力的起伏傳來的扑哧聲音讓我羞恥又興奮，輕輕咬住了他的耳垂，舔著他的耳後，他的手也揉弄著我挺立的乳首，拇指不停地轉著，我雙腿興奮地夾住了他勁瘦的腰。

我感覺身下的律動越來越快，晶瑩的汗順著他的下巴落在我身上，我癡迷地看著他帥氣的輪廓，在情慾的浪潮裡浮起又沉沒，最後他咬著唇，達到高潮了。

我胸部不停起伏著，喘著粗氣，而他靠在我身上，抵著我，共享著彼此的溫度，還在眷戀著高潮時滅頂的歡愉。

如果每天都這樣在一個帥哥身下蘇醒，然後每一天早上來這樣一場刺激又驚心動魄的運動，我覺得我應該很快就精盡人亡，陽氣都

被這個妖怪吸乾淨。

我累得動不了，他就替我穿上衣服，我只需要偶爾抬抬手，或者是移動一下酸疼的腿，好像一個芭比娃娃一樣任他擺佈，他很熟練地幫我整理好短裙，還細心地撫平上面的皺褶。

「希望這昨晚和今早給你的是美好的感覺。」我臨出門前，他在我身後說道。

我點點頭，吻落在他下巴上，「希望你也是。」

我知道 再見什麼的就不用說了，我跟他都是成年人了，昨晚那場也不過是揮霍青春的一個晚上，終會模糊也終會淡去。

我深知夜店裡的人來來往往，其實也只不過是找個伴，忘掉白天的煩惱。

不過自此之後我沒有再跟陌生人上床，因為我知道我不會再遇到比他更好的人。

《全文完》

城市裡的激情(1)

城市裡的激情(2)

城市裡的激情(3)

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