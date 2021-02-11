「吳天佑，你不要太過分了！」她的聲音不自覺有點顫抖，感覺他越來越大膽地超過了師生談話的界線。

「太過分？我問了什麼過分的問題嗎？師者，傳道授業解惑也，我需要老師解惑啊！我又不會在妳面前打手槍，妳為什麼這麼緊張？」他的眼神既邪惡又無辜。

王歆恬試著轉移話題：「你奶奶呢？聽說你有一個奶奶，怎麼不在家？」

他聳聳肩：「哪個大嘴巴說的？張奇瑋？奶奶昨天住院去了，不是隨時能探望。老師妳臨時來家訪，家裡沒大人很抱歉。妳要不先

回去好了？讓我好好打手槍，我明天就回去上課了！」

她覺得自己太軟弱，面對他想不出個什麼能治他的方法，或許也只能暫時撤退。

正準備要起身的時候，吳天佑的手掌按住她放在大腿的手背上，讓她嚇了一跳。

搶在她開口之前，他說：「王老師，我謝謝妳來關心我，妳是唯一一個在我翹課不上學時會來家裡找我的老師。如果社會上所有的老師都能像妳一樣，多關心班上邊緣的同學、問題學生，也許作奸犯科的罪犯會少一點。」

她看著他總是倔強的表情此刻變得柔和些，她緊張的神情也逐漸放鬆下來。她輕聲地說：「關心學生是老師的職責，只是每個老師的做法不一樣罷了！我相信所有的老師都是有教育的熱忱才會踏上這條路，但有時候家庭教育並不是學校能夠取代的……」

他抿起嘴，露出個男孩般的撒嬌：「那可以跟妳討個拍拍抱抱嗎？我需要老師鼓勵的擁抱。」

她雖然面有難色，但還是敞開了雙手。吳天佑一把攬住她，以他身材的優勢把她抱在懷裡，倒不像是老師安慰學生的擁抱，而是一個男人般的霸氣。她輕撫他的背，艱難地吞嚥著口水。

一會兒，他才放開了她，凝視著她臉上的紅暈：「妳為什麼這麼緊張？心跳得很快耶……」放低的語氣像是男人對女人的調情。

她輕喘著氣，趕緊起身抓著包包往門外走，急急丟下一句：「明天記得遞假單！」腳步踉蹌地走出吳天佑的家，一路慌張地走下樓。

到大樓門口，電話響起，螢幕顯示是政暉，她的男友。她接了起來，聲音聽來有些驚魂未定，立刻被發現異狀。

電話那頭問著：「妳在哪？怎麼了嗎？要我去接妳嗎？」

「我在學生家，剛結束家訪。不用來接我，我自己回去，現在要回去了……」她簡單回應著。 「是嗎？學生出了什麼事嗎？一切都還順利嗎？」

不知為何此刻政暉的追問令她莫名地煩躁，她不想多費唇舌，隨口應著：「沒什麼事啦！我會處理好的。你在家裡等我，我很快就回去了。」她掛上電話，快步地往捷運站的方向前行。

在王歆恬離開後，吳天佑鎖上門，坐回沙發上，再度打開看了一半的線上視頻，游標點擊了播放的三角箭頭，戴上耳機。

「嗯……嗯……喔……啊……唔……」女優淫蕩的表情，微張的紅唇映入眼簾，一對雪白巨乳搖晃著。

他也微張開嘴，同時把手伸入運動褲再鑽進三角內褲裡，握住半勃起的分身，緩緩套弄著。

《下集待續》

禁忌課後輔導(1)

禁忌課後輔導(2)

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