我與大學女生的激情夜(上)

有陣子玩微信玩的很瘋狂，那時候是微信剛開始打廣告的時候，還記得廣告代言人有楊丞琳還有時間管理大師羅志祥。

那時候最熱門的功能就是「搖一搖」，可以搖出一堆「附近的人」，然後你再用大頭照去看你要不要加對方好友。

可能那時候大家都剛玩，所以覺得很新鮮，通常對於邀約加好友的都來者不拒，也在那時候我加了不少好友，也約了不少「好友」。

其中一個就是今天要講的大學女生，暫時叫她小芬。

小芬算是家境比較優渥的那種，平時只需要顧著上課不用打工。所以無聊的時間還滿多的。認識她的時候她有一個正在交往的男友，據她說是性技巧很差，常常很快就射了，而且前戲也不太會搞，有時都會把她弄得很不舒服。所以小芬不喜歡跟她男友做愛，甚至也不太喜歡做愛。

在這任男友之前她只有在高中交過一個，但因為當時雙方年紀都還小，所以除了彼此的「第一次」之後，後面就再也沒有做過愛，一直到現任男友。我們有一搭沒一搭的大約聊了一個多月，有天小芬突然跟我說，她跟男友大吵一架了，因為男友發現她有在玩微信。

我趁機約她出來，說要幫她分析分析局勢。於是我們約在很熱鬧的敦南誠品門口。

我記得她是坐在臺階上等我的，穿了一件牛仔短裙，露出兩條青春洋溢的大腿，頭像跟微信上長得差不多，畢竟那時的美肌軟體還沒像現在這麼邪惡。我陪她在樓梯上坐了一會，聊了大約二十分鐘左右，她眼淚就滴滴答答的掉下來。我趕緊拉著她往仁愛路的方向走，讓人看了以為她被我欺負還是怎樣。我們一邊散步一邊聽小芬講跟男友的事，然後我腦子一邊盤算哪裡有旅館可以帶她進去。

後來想起來安和路上有間精品旅館，於是走到那附近的時候，我假意著說心情不好就是要買醉啊！今晚我陪你喝個過癮，然後明天直接把男友甩了！看她沒拒絕，我就帶她去711買了一手大瓶的海尼根，接著跟她說：「我們去舒服點的地方喝！」就帶著她去精品旅館了。

一到房間，我就拉開一瓶海尼根的拉環，直接往自己嘴裡灌下去表示「我真的是來喝酒的」。她原本進房前還有點猶豫，但看到我這麼乾脆地坐在椅子上灌酒，自己也拿起一瓶打開了喝。結果還喝不到一半，我倆就親在一塊了。

小芬的胸很軟，像棉花糖一樣，我一邊親一邊不停揉。然後沒多久就把手伸到她的牛仔小短裙裡不停摳弄著她的純棉內褲。我的手指在她小穴的那個位置不停來回滑動摳弄，很快她的淫水就浸濕了內褲底，我摸到濕潤潤的地方就覺得很興奮。

接著我就開始脫她的衣服，她很乖巧地躺上了床，然後像是無力抵抗似的把兩手攤開，任由我把她的上衣給解開。很快地她全身上下的衣服都被我脫個精光，我因為有點酒精作用的關係，開始粗魯地吸吮她的乳頭，加上舌頭不停在乳暈繞圈，她爽得忍不住叫了出來。

小芬不愧是大學生，皮膚又嫩又滑，我一路從乳頭吸吮到小穴，也吸吮著她從小穴裡潺潺流出的淫水。我不停用舌尖攻擊著她的陰蒂，一隻手指也緩緩插進她濕潤又溫暖的淫穴裡，這一進一出讓她不停扭動身體……

《下集待續》

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