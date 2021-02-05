妳是想愛愛，還是想要被愛？

從陌生人的床上醒來，在床邊撿起掉落的內褲，我走進浴室，才發現他房間的廁所比我想像中更小。昨晚我們是怎麼在這裡親吻，愛撫對方，甚至我跪在他兩腿間，為他口交。

本來我也不當他是一夜情對象，在網路上聊了一星期，說好見面吃飯。他很高挑，肩膀寬闊，笑得時候眼睛瞇成一條線，狗狗眼男生。喝了點酒其實不算醉，但趁著點酒意，他問我要不要去他家過夜。我用交友軟體是為了找男友，我告訴他。嗯，妳跟我做愛，一樣可以找男友啊。可是你又不愛我，我才不想跟你做。

說到這裡，倒像在調情。

可是我好想跟妳做愛，我會愛上跟妳做愛的感覺，我喜歡妳身上的香味，喜歡妳的肌膚，還有妳的胸部。哈哈，你又沒看過我的胸部。

他開車載我，搭電梯時他抱著我吻，摟著我穿過走廊，花了好久的時間才把鑰匙插進鑰匙孔，你太慢了啦，我念他，那趕快脫衣服啊，他把我的裙子撩起來，隔著內褲愛撫我的私處，我忍不住呻吟，也反過來觸碰勃起的陽具，你那麼硬了，我說著幫他解開褲頭，在客廳把衣服脫光，吻著進到浴室沖澡。

我們在對方身上抹著泡泡，沖水的時候我貼在他胸口舔他奶頭，順著他的肚腹親吻，跪下來含住硬挺的肉棒，仔細舔著龜頭；他彎下身抱著我，可以了，而我仍跪著為他舔，真的好舒服，他說妳真的很色。

洗完澡他用浴巾包著我，把我抱到床上，仔細親吻我的耳朵、頸間和肩膀，他吸吮我的乳頭，壓在我身上進入我，用力抽送；我抱緊他，無法克制自己的叫聲，他在我耳邊說我很美。我感覺自己一點一點的陷入這張床。

做完之後我躺在他肩上，他摟著我睡，我想像他是我很愛很愛的人，我幻想我們很瞭解彼此，然後他很愛我。當我這麼想的時候，覺得有點想哭。天氣雖然冷，被他抱著很溫暖。

我坐在他浴室的馬桶上，他還在睡。我不知道接下來一整天要做什麼、要去哪裡，只是覺得該離開了。出了浴室，我把衣服一件件穿上，他醒了，說晚點跟朋友有約。我知道。我昨天有跟妳說嗎。我搖搖頭。只是知道你不會留我，我也不想留下來。

很多時候，我不確定在陌生人的床流連，是讓自己更靠近幸福，還是離得更遠；我想比起做愛，可能我只是想要被愛而已。

內衣的一角 – 黛西 Daidai