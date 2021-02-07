白袍下的性感靈魂(2)

物品散落一地的碰撞聲，他強烈的親吻我，力道有點大，雙唇似乎被他咬著，疼痛感之後帶著些微的興奮感，舌頭猛烈的交纏，好久沒有跟男人如此激烈的接吻，讓我產生極度想做愛的感覺…

我揪著他的襯衫衣領，聞到他脖子上的香水味，趁機撥亂那抓好的頭髮，可望對方肉體的程度大概要破表了。

「妳的奶子真的很軟」這句話從他有點小鬍渣的性感嘴唇中吐露出來。

「就是欠舔」其實我很討厭打炮的時候，對方一直機哩瓜啦講很多廢話，但看在他身材精壯、臉蛋姣好的份上，我聽！

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看到他開車來接我的第一眼，我就覺得一定要他跟打一砲看看，不僅外表條件非常好，身上穿戴的用品也很有品味，唯一的缺點就是喜歡約炮吧，當然約炮沒有對錯可言，可誰知道他是不是單身呢。

「去旅館還是去我家？」上車後他很直接挑明地問。

「去你家」這種時候當然要去對方家看看。

「好！要買點喝的嗎？」

「嗯？喝酒嗎？」

這時候我需要點酒精壯膽啊！！！

「當然沒問題，看來妳需要喝點烈酒壯膽」他的嘴角露出淺淺的笑，我居然這麼輕易就被看破。

「我哪需要壯膽，我只是有點口渴，怕你想喝點不一樣的而已」

我到這時候還是很嘴硬。

開到馬路邊一間有點暗的酒吧，他熟門熟路的停在外頭的紅線，就這麼大咧咧的走進去，大概過了五分鐘，他提了兩手貌似外國進口的啤酒上了車，他說這是土耳其很好喝的啤酒，他說是他之前一個人去流浪時喝到上癮的好東西。

「這個妳等等一定要喝！超順口」

「你都這樣形容了～我現在就想喝耶」

「好啦，我先開一瓶給妳喝」

有人說過，測試男人的耐性，其中一件事就是在他車上吃吃喝喝，看他反應如何，有些愛車比愛人還嚴重的，就會斤斤計較要妳連

一滴水都不准滴下去，還好眼前這男的沒這麼討厭，反而還先開了一瓶酒來喝。

「欸這太好喝了吧～」我握著酒瓶對著他不禁讚嘆。

「厲害吧～所以我當初在這酒吧看到這裡有賣，我超開心的」

我不小心在他車上喝完三瓶，頭還真的開始暈暈的，讓我也更趕問了。

「為什麼你會想在網路上直接約女生啊」

「因為我只想打炮不想談戀愛」

「也是拉，像你條件這麼好的人，當然不會想輕易定下來」

「我條件沒很好啊，而且我其實很沒自信」

「你少來，你追蹤人數１０幾萬，每張照片回應數都這麼高」

「很多都是同志阿，他們以為我是圈內人，殊不知我只好女色」

「尤其是妳這種的」他補充了這句，讓人心跳不已的一句話

「我不是很習慣被你這種網紅級人物稱讚」

「我不是網紅，我只是一名外科醫師」

等等，我剛剛是不是聽到他自己說他是醫師？？

醫師現在長這麼帥，而且還把身材練這麼優質，

這樣不犯法？？

《下集待續》

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