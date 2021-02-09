妖嬈記(12)-總裁的任你擺佈風鈴

由於明天是週六，所以我刻意不設鬧鐘，第一次在遊戲裡睡到自然醒。

晨光透過潔白的縷空窗簾，被揉散成了一個個可愛可親的小花散落在被鋪上，暖呼呼中帶著溫柔，我睜開雙眼的時候，連空氣都是寧靜的，時而傳來床邊人規律的呼吸聲，彷彿時光都被催慢了一些，甚至靜止了。

我微笑著傾身過去，吻了他的臉頰，一下一下。

我們兩人都赤裸著身子，我身上的斑斑紅跡毫不掩飾地顯示著昨夜的狂浪，他肩膀、背部的抓傷也透漏出我昨日忘我的動情，是如何地激盪。

他嘴角輕輕地勾了起來，「早。」他翻身，叫我壓在身下，回吻著我，互換著彼此的呼吸，一個原本清淡的早晨，在無形中染上了明艷的色彩。

吻著吻著，我忽然想起了昨天晚上得到的一個獎品。

想著想著，總裁的任你擺佈風鈴就出現在我眼前，我驅動著意念，粉色的風鈴在眼中搖晃了幾回，忽地，唐夜不動了，直挺挺地躺回床上，只有嘴巴能動。

「你用了總裁的任你擺佈風鈴？」他挺直著身體，眼神透漏出濃烈的不滿，卻一絲都不能動，連眉毛都皺不得，唯一能做的只有說

話。

可能是為了讓他能夠呻吟吧！

我輕咬了一口他精細的鎖骨，伸手度過他細碎的短髮，在他眼前笑著道，「總裁寶貝，乖，我會對你很溫柔的。」

我離開床鋪，去拿掛在椅子上的深紅色領帶，還有精心挑了一些「道具」，才又慢悠悠地折返回來，這時的唐夜已經滿眼透露出不

耐煩。

我輕撓著他的下巴，好似在安撫著一隻快要炸毛的小貓咪，「我的好夜夜，放心，我會讓你很舒服的。」

我將他的雙手抬高，用深紅色的領結毫不留情地與床頭捆綁起來，我赤裸的身體在他身上不停地移動著，胸部來回摩挲著他的胸膛，他悶哼一聲，惡狠狠地盯著我，彷彿要將我活剝了皮一般。

「看起來真的很可口的樣子，你覺得我要先從哪裡開始品嚐好呢？」我挑起他的下巴，欣賞著他完美無瑕的臉蛋，在給主角人物設

計建模打樣的時候自然不存在給他們毛孔的存在，所以他們的肌膚真的好像剝好的水煮蛋一樣光滑白皙。

我俯下手，情不自禁地咬他的雙唇，細細地品味著，然後慢慢地往下探索著，時而舔弄他精緻的鎖骨，時而鑽入他敏感的耳廓，逐漸感應到他的陽剛在晨曦底下抬首。

我親吻著他的陽剛，手指感受著他如火焰般的蓄勢待發，輕笑著，我拿出了第一個道具：一根羽毛。

「你要幹什麼……哈哈……別……哈哈……」雪白的羽毛在我的指尖揮舞著，它的尖端從唐夜的側脖，一路滑到他精瘦的腰間，然後

是他的肚臍，尖端輕掃在那怯生生的小洞邊緣，唐夜失控地大笑著，克制不住那股酥麻的癢意，手指和腳趾都捲縮著，精瘦的腰身

不停地閃躲著我密集的攻擊。

我自幼學鋼琴，恰好地鍛煉了我手指的靈活，我反手讓羽毛在我的指縫間不停地穿梭著，尋覓著他最敏感的地方，羽毛來到他的腋

窩，唐夜早已控制不住地面紅耳赤，原本白皙的肌膚泛著紅暈，眼角掛著淚光，我低下頭舔去了他的淚光，「乖，不准動，我會讓

你很舒服的。」

可S可M可攻可受的感覺真好。

他抬頭，望著我的眼睛裡透露出無法掩飾的痴迷，下巴輕揚，輕擦過我胸前的皮膚。

我輕笑，「想含嗎？」我掂起右邊的乳首，指尖撥弄幾下，讓那淺粉色的乳暈在他熾熱的眼底逐漸變成了色情的深色。

他猴急地點著首，眼神透漏出迫不及待。

我雙手撐在枕頭上，支於他頭顱兩側，「來吧，這是對你的獎……嗯……」話還沒說完，我已經動情的乳首被他含在嘴裡，被濕滑的

舌頭撥弄著，偶爾牙齒輕輕劃過，一個不經意的觸碰都足以讓我悶哼出聲音。

我的乳頭被他戲弄地嘖嘖作響，好不容易克制住內心翻騰的情慾，我微微退開，不顧他依依不捨的神情，「來，我們繼續。」

羽毛從他的腋下，一路翻過他絕佳的腹部線條，掃過他不多的恥毛，在他火熱的柱身上來回遊移著，「它已經好硬了。」我讚歎

道。

他啞聲道，眼底透著慾望的赤紅，「摸摸它。」

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

妖嬈記(9)-心跳加速的既視感

妖嬈記(10)-海邊酒吧的懲罰

妖嬈記(11)-浪蕩又無拘無束的愛愛

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