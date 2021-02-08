▲只透過「進出」其實難以達到性高潮！5個愛愛小知識讓你和另一半「高潮不斷」。（圖／shutterstock）

只透過「進出」其實難以達到性高潮！5個愛愛小知識讓你和另一半「高潮不斷」

文／柯夢波丹

在愛愛的過程中，女生要在抽插時達到陰道高潮是有難度的，專家指出有70%女性從未或很少達到性高潮，相信很多女生都很想體驗陰道高潮到底是什麼感覺呢？今天就來帶揭開陰道高潮的神秘面紗～

研究指出：G點其實並不存在

大家都知道陰蒂高潮是由刺激陰蒂造成的，陰道高潮則常被認為是G點刺激的結果，但最近研究發現G點高潮其實並不存在？那究竟是什麼方法可以造成陰道高潮呢？

專家表示：所有的性高潮其實都是陰蒂的性高潮

臨床心理學家Brittany Blair表示，陰蒂的整體沿著陰道壁的頂部向上延伸到陰道，向下則延伸到陰唇後面。 因此不管是陰道和陰蒂高潮來源實際上來自同一地點：陰蒂。

如果妳想增加透過陰蒂內部發生陰道性高潮的機會要怎麼辦？Blair說，發生陰道性高潮的機率可能與解剖學有關，根據陰蒂與陰道壁的接近程度或GG進入體內的深度，可能會影響妳從隱藏的陰蒂神經中感受到的感覺。

想要陰道高潮，先訓練PC肌肉

若想要陰道性高潮時，妳可以嘗試訓練PC肌肉，位於陰部的一塊肌肉，起於恥骨，止於尾骨，以更好地控制陰道肌肉，讓蜜穴更彈滑緊緻，幫助妳更容易達到性高潮。

陰道高潮與陰蒂高潮有什麼不同？

Heather Bartos表示，與陰蒂高潮相比，陰道性高潮傾向於更深，並且涉及更多的陰道肌肉收縮，與整個身體的搖擺和完成時的大釋放-大約10到30秒後。而陰蒂高潮是從陰唇和陰蒂發送的8,000條神經末梢引起的。

只透過抽插，難以達到性高潮

耶魯大學的泌尿科醫生Kerner推測，所謂的G點實際上只是陰蒂的延伸。他表示， 不能說陰道高潮是神話，因為有些女人確實有，但是帶假陽具、振動器，或只透過抽插就可達到性高潮，這種情況很少見。

性高潮的原因很複雜，很難準確地知道有多少人可以發生陰道性高潮，影響性高潮因素很多，包括手淫或性愛技巧，甚至荷爾蒙分泌周期也會影響性高潮。

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