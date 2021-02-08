到底誰可以講黃色笑話？5個觀點讓你認清日常生活中的「性騷擾」

其實「性騷擾」一點都不遙遠，它不僅發生在公眾人物圈，更是頻繁存在我們的日常生活中，無時無刻、不知不覺的上演著。你覺得性騷擾該怎麼定義？這次我們用「黃色笑話」為主題，來切入、討論吧！

黃色笑話的定義？

黃色笑話的本質，要仍然是個「笑話」才對，只不過是在導向最終那個「笑點」的過程與鋪陳中，融入部分和「性」相關的元素。

黃色笑話？黃色玩笑？

「你知道哪一種動物最色嗎？」

「無尾熊」

「因為牠整天抱著樹幹」

姑且不論這個笑話能不能讓你捧腹大笑，但它確實是個合乎「定義」的黃色笑話，敘述中沒有影射到明確的人類、對象，造成任何一個人的不適與反感。

「欸！你們看黃小玉那個身材」

「根本一副欠別人幹的模樣」

反觀這段話，雖然沒有任何笑點，僅運用輕浮、調侃的字詞，來消遣特定的對象、人物，卻能在同儕間引起相當的共鳴和反饋，藉

此吸引注意力、形塑認同感。

但，這是玩笑、不是笑話。

可以在什麼時候、跟誰說？

不論是黃色笑話、黃色玩笑，如果是在「配偶、伴侶、情投意合的兩個人」之間、私底下發生，那會是個相當不錯的催化劑，帶有點調情、示愛的氛圍，能夠讓生活多一絲樂趣和激情（不過能掀起多少漣漪就要看個人的功力啦）。

如果是在公開場合，諸如聚餐、聯誼等活動，笑話確實是暖場、開場的利器，其中黃色笑話更容易引起迴響，不過要盡可能確認在場的每個人，都可以接受和「性」相關的話題，避免造成任何一個人不舒服。

而這樣的場合中「黃色玩笑」Denny 個人則認為就免了吧！不論這段話裏頭影射的對象是否在現場，個人主觀認為好笑的玩笑，不僅不稱為笑話，同時有可能造成當事人的困擾，甚至構成性騷擾。

一則笑話是不是笑話？要「由笑話中被做為主體的那個人來決定，而不是講出口的那張嘴的主人來決定」才對。

只有男生可以講黃色笑話嗎？

當然不是。這個社會客觀賦予男性的角色定位，似乎本來就能夠對與性相關的事情侃侃而談，見到一群男性在討論色色的事情，已經見怪不怪、稀鬆平常。

但是隨著資訊爆炸、訊息速播，這個思想日漸開放的時空裏，在純女性的群體間，例如女校、親暱的女性摯友間，談論性事同樣已經不是新鮮事。

黃色笑話與性騷擾之間的關係？

回到這次討論的主軸，到底誰可以講黃色笑話？這會不會構成性騷擾呢？

綜上所述，Denny 個人認為這道題目，並沒有所謂的正確解答，但是會有一個「廣義」的正確方向。

誰都可以講黃色笑話，問題在於你怎麼拿捏。

在對的場合、對的情境，向對的對象，講出對的內容的黃色笑話，可以產生正面的效果；在錯誤的場合、錯誤的情境，向錯誤的對

象，將出錯誤內容的黃色玩笑，就很有可能構成性騷擾。

當然，性騷擾不僅僅由「言語」或是「文字」造成，肢體碰觸、行為暗示等，都在其中，這就交給大家自行延伸、思考囉！

《Shout Out Sex 無性不談》駐站作家－Denny

我以為自己激情奔放，你說我含蓄內斂；我以為自己熱情瀟灑，他說我溫文儒雅。

不知何時「反差」已然成為我的代名詞。似乎在各方面都是，沒錯，各方面。

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