碰！
她被人帶進了神祕的房間、粗魯地扔進浴缸裡。
「啊……你這種手腳，還敢在夜店把妹？」
她暈頭轉向地揉著自己摔疼的屁股，從他肩膀上墜落下來的天旋地轉感加上酒精發揮的效力，讓眼前的男人在她視線裡整個模糊暈
開了。
「妳不就上鉤了？」
男人冷淡輕笑，鬆開領帶、拋向一旁的角落，解起袖釦與襯衫領口的釦子，捲起袖子蓮蓬頭一拿就是直接朝她頭上淋下。
「啊！笨蛋！我還沒卸妝……」那衣不蔽體的性感情趣內衣濕淋淋的貼合在她身上，她渾身不適，一手擋著澆頭而下的溫水，一邊
閃避水花。
「那不重要。」
說完，他蹲跪在浴缸前，撕扯起她身上單薄的蕾絲內衣。
「我、我自己來！」她慌張地左擋右擋，就是擋不住男人雙手的攻勢。
嘶。
一片脆弱的布料又從她的腰際上被裂扯下來。
她忍不住拔高聲調尖叫喊出：「你到底想幹嘛？！」
「洗乾淨。」
強而有力又迅速的手在她身軀上穿梭，三兩下，她已在蓮蓬頭的水花灑落間全身赤裸。
眼線暈散的她瞪著他，「看我被其他人玩弄、再來嫌我骯髒嗎？」
他注視她的眼神依舊冷漠，將蓮蓬頭關閉，在她身上抹起沐浴泡泡。
「我不吃其他男性留下的唾液。」
「什麼東西……」沒頭沒尾的一句，霎時她摸不著頭緒。「我又不是食物……」
「妳很快就是了。」他揚起滿意又冷酷的笑靨，面罩底下的瞳孔透露出興奮的意味。
酒精不斷催化之下，她渾身無力地說著：「這間夜店難道專門鬧出人命的事？」
她上了什麼賊船？
「那要看妳如何解讀『鬧出人命』這四個字了。」
他的手掌在充滿泡沫的女性肌膚上來回游移，帶著繭的指尖撫抹過她的雙乳，在粉色蓓蕾上畫圈打轉，逼得她深吸一口氣。
她好像有點聽懂洗乾淨這三個字的意涵了……
「你……」
話來不及說完，他的手又來到她耳後，輕揉搓抹著先前被其他男性舔舐過的肌膚。
她瞬間覺得自己像隻被人抓進浴缸洗澡的貓。
下一秒，她未及反應，他的指掌已經滑溜過她的腰際、大腿外側，順勢抹進了她的腿縫間，手指在她的陰核上輕捻揉圓。
她喘息著，原先要脫出口的話語全數哽在喉間，化成一聲聲輕吟。
「嗯……」她不穩地說著：「這、這也是……遊戲嗎？啊……」
他的手指在她穴口外的花瓣上來回撫摸，體內的燥熱感再度被人挑起。
他嘴角微勾，看著她花掉的妝容下，泛起為性慾而興奮的紅暈。
「是進階版的遊戲沒錯。」
屬於他的玩樂，才剛要開始。
《下週待續》