碰！

她被人帶進了神祕的房間、粗魯地扔進浴缸裡。

「啊……你這種手腳，還敢在夜店把妹？」

她暈頭轉向地揉著自己摔疼的屁股，從他肩膀上墜落下來的天旋地轉感加上酒精發揮的效力，讓眼前的男人在她視線裡整個模糊暈

開了。

「妳不就上鉤了？」

男人冷淡輕笑，鬆開領帶、拋向一旁的角落，解起袖釦與襯衫領口的釦子，捲起袖子蓮蓬頭一拿就是直接朝她頭上淋下。

「啊！笨蛋！我還沒卸妝……」那衣不蔽體的性感情趣內衣濕淋淋的貼合在她身上，她渾身不適，一手擋著澆頭而下的溫水，一邊

閃避水花。

「那不重要。」

說完，他蹲跪在浴缸前，撕扯起她身上單薄的蕾絲內衣。

「我、我自己來！」她慌張地左擋右擋，就是擋不住男人雙手的攻勢。

嘶。

一片脆弱的布料又從她的腰際上被裂扯下來。

她忍不住拔高聲調尖叫喊出：「你到底想幹嘛？！」

「洗乾淨。」

強而有力又迅速的手在她身軀上穿梭，三兩下，她已在蓮蓬頭的水花灑落間全身赤裸。

眼線暈散的她瞪著他，「看我被其他人玩弄、再來嫌我骯髒嗎？」

他注視她的眼神依舊冷漠，將蓮蓬頭關閉，在她身上抹起沐浴泡泡。

「我不吃其他男性留下的唾液。」

「什麼東西……」沒頭沒尾的一句，霎時她摸不著頭緒。「我又不是食物……」

「妳很快就是了。」他揚起滿意又冷酷的笑靨，面罩底下的瞳孔透露出興奮的意味。

酒精不斷催化之下，她渾身無力地說著：「這間夜店難道專門鬧出人命的事？」

她上了什麼賊船？

「那要看妳如何解讀『鬧出人命』這四個字了。」

他的手掌在充滿泡沫的女性肌膚上來回游移，帶著繭的指尖撫抹過她的雙乳，在粉色蓓蕾上畫圈打轉，逼得她深吸一口氣。

她好像有點聽懂洗乾淨這三個字的意涵了……

「你……」

話來不及說完，他的手又來到她耳後，輕揉搓抹著先前被其他男性舔舐過的肌膚。

她瞬間覺得自己像隻被人抓進浴缸洗澡的貓。

下一秒，她未及反應，他的指掌已經滑溜過她的腰際、大腿外側，順勢抹進了她的腿縫間，手指在她的陰核上輕捻揉圓。

她喘息著，原先要脫出口的話語全數哽在喉間，化成一聲聲輕吟。

「嗯……」她不穩地說著：「這、這也是……遊戲嗎？啊……」

他的手指在她穴口外的花瓣上來回撫摸，體內的燥熱感再度被人挑起。

他嘴角微勾，看著她花掉的妝容下，泛起為性慾而興奮的紅暈。

「是進階版的遊戲沒錯。」

屬於他的玩樂，才剛要開始。

《下週待續》

慾望實驗室(1)

慾望實驗室(2)

慾望實驗室(3)

慾望實驗室(4)

慾望實驗室(5)

慾望實驗室(6)

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