樓下的色姊姊(10)

「妳這個色姊姊。」我對她說完之後，就偷偷將老二對準位置，然後猛力一塞，中！

這招對馴服姊姊最有用了，誰叫她對我防備心這麼重，不來點硬的她怎麼會乖乖的呢？

看著她表情迷茫、呼吸急促，明顯比上次更放鬆，難不成真的奏效了？

「慢、慢一點。」她推著我的胸口，臉頰發紅對我求饒。

「怎麼了姊姊？」我故意先把老二退出來，只剩一小截龜頭還在她小穴，她看起來像是鬆了一口氣一樣。

「我怕…太快就到了。」她說話的時候眼睛都會看著我，也許就是這個小舉動特別吸引我吧？

「太快就到了？這樣很好啊！」我說完馬上把老二插到最深，她試圖抓住我的手臂想阻止我，卻完全不敵我的力氣，大聲地叫了出

來，又覺得害羞摀住她自己的嘴。

她好像真的很舒服，老二被她夾得緊緊的，她的小穴又濕又熱地包住老二，也讓我覺得很爽、很想射。

幹，我的手機響了。

不妙！這時候打電話來，不會是…

「碰！碰！碰！（敲門聲）張廷，我知道你在家，開門好嗎？」靠，這下怎麼辦？

「是誰？」上一秒還欲仙欲死的姊姊，馬上被敲門聲給拉回現實，板著一臉當初跟我要衣服的臭臉，Damn！

我不甘願地抽出老二，在想應該要先安撫姊姊，還是先讓門外的瘋婆子閉嘴？

「你快去應門吧，會吵到鄰居。」姊姊似乎不太高興，馬上起身穿衣服，連看都不看我一眼了。

我只好識相一點去應門了。

「現在都幾點了？妳幹嘛跑來啊？」果然是妍安，為什麼這女人都說不通啊，早就說要分手還一直煩我。

「你為什麼訊息都不回？我看你定位在家裡，擔心你就跑來了。」她故意穿了一件胸前開口的上衣，以前我看到乳溝就興奮，現

在聽到她的聲音就倒陽。

「不是叫妳把定位移除嗎？我們已經分手了，妳不要這樣好不好？」想到姊姊還在裡面等我，我只想快點把她趕走。

「我們不要分手嘛，你不喜歡我什麼，我會改呀！」她抓著我的手往她胸部摸，我正要抽手避開時，姊姊從旁邊冒出來。

「我先走囉！」她表情異常和善，對我們笑了笑就直接離開，只留下一臉錯愕的我跟醋意漸長的妍安。

不對…我還沒跟姊姊要line啊…

「欸欸別鬧了！」顧不得妍安的盧小，我只想衝下樓追回姊姊。

「不行！她是誰！」妍安使勁力氣抓住我，樓下也傳來姊姊的關門聲，唉…

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

樓下的色姊姊(3)

樓下的色姊姊(4)

樓下的色姊姊(5)

樓下的色姊姊(6)

樓下的色姊姊(7)

樓下的色姊姊(8)

樓下的色姊姊(9)

Mrs.L 好攝戀人