我與大學女生的激情夜(下)

我看到自己進出小芬穴裡的手指上面沾滿了透明的液體，聞起來有股淡淡的鹹味，這種味道通常會讓我獸性大發。我把手指上的透明液體放進小芬嘴裡要求她舔食乾淨，她乖巧地把我每一根手指都好好舔過，這過程讓我的性慾更加高漲，一塊肥美的大餐就擺在我眼前。

我開始脫掉自己的衣服，只留著身上的內褲。內褲中間因為腫脹的小帝王而凸起，小芬有點不敢直視。我拉著她的手撫摸小帝王，她很生澀的上下來回撫摸著，有點害羞。

接著我要她幫我舔陰莖。我讓她從床上坐起來，然後我跨在她身上，把內褲慢慢脫下來。結果因為她的臉貼得太近，小帝王彈出來的時候還給了她一巴掌，讓她下意識的往後倒了點。我不耐煩地抓著她的頭就往小帝王這裡塞，她乖巧地張開嘴巴迎合了我，一口含了進去。

但卻很痛！

我在想她大概沒幫男友口交過吧！直接用牙齒去撸我的陰莖！我要她把嘴張大，不要讓牙齒碰到老二！她試了幾次都沒辦法，把我搞得都軟了。最後我教她怎麼用舌頭舔龜頭，才又再度把小帝王給舔了起來。

等到我又再度硬了，我讓她躺下，然後再次幫她舔了大約五分鐘，舔得她陰穴裡都濕濕的，我於是提起槍，就蹭了幾下讓陰穴口也濕濕的，然後就猛力督進去！

小芬的穴滿緊的，陰道形狀有點內彎，能給人一種強烈的摩擦感。我一上陣就不停抽插了大約十多分鐘，原本還害羞的她淫叫了出來，聲音有點稚嫩，又有點清亮。她C罩杯的奶在我眼前晃啊晃的，好像在說「吸我！吸我！吸我！」，我俯身下去吸吮著她的奶，然後下半身猛烈的幹著她。

小芬有點招架不住這種猛烈的攻擊，兩條大腿還被我打的特別開。整個房間迴盪著用力抽插而發出的啪啪聲，那聲音聽起來特別的悅耳動聽，畢竟還加上了小芬淫水的流淌，所以聲音聽起來特別大。「妳聽聽看，那是什麼聲音？怎麼這麼大聲？」我一邊問著小芬，一邊把小芬的頭抬起，要求她看著自己被我抽插的地方：「妳看清楚被我操的地方，喜不喜歡我這樣操妳？」這麼變態的對話讓我自己更興奮了，看到小芬很配合地也把眼睛睜開看著自己被無恥交媾的地方，我覺得這女孩真是塊可造之材。

在大約抽插了15分鐘左右之後，我讓小芬翻面趴下。她的淫穴已經被我幹得腫脹不已，外陰唇也變得漲紅。今天晚上這個穴就任由我享用了，這麼濕滑溫暖的小穴，真是讓我感到幸福。

我從後面再度進入了小芬的小穴，兩隻手把她的兩瓣屁股掰的好開。從後面幹她也讓她很有感覺，因為她在我最後衝刺的時候都流出了眼淚，是高潮不已造成的眼淚。

最後我把堆積了整個晚上的精液射在小芬的屁股上。雖然很想無套中出但後來想想算了，在插入前還來不及問小芬最近的經期是什麼時候，為了想要爽那幾秒而搞出人命不值得。

在我們激情了一晚之後，小芬隔天起床甚至有點腳軟。再隔天她就果斷跟男友分手了。她說，以後找男友一定要找像我這樣，在床上能讓她感受到激情的男人。

《全篇完》

帝王粉絲團