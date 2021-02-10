年假返鄉約炮潮？那些一年見一次的「炮咖」

不知道多少人跟我一樣北漂呢？

單身的時候對過年總是有一絲絲期待，畢竟一年難得有好幾天會待在老家，大學畢業才離開南部的我，也是累積了一些「炮咖」在

老家啊。

嘖嘖，這些炮咖一年聯絡不到三次，頂多是看看限動、按按讚的社交距離，可是每到過年返鄉，訊息就一定會來。

「好久不見，哪天有空啊？」說實在我心裡也有底，這種開頭就不是單純想見你，還想吃了你。

可惜我結婚了，今年沒辦法展示炮咖的訊息給你們看了。

不過啊，這種礙於地理位置的「炮咖」，多半床上默契還不錯，不到100分但也有個70分，就是前戲跟後戲比較尷尬沒戲，誰叫我

們一年也就見這麼一次，說要聊什麼還真沒辦法硬聊，有些前戲連接吻都有些不自在。

只是對於當時單身多年的我來說，換個地方還有炮可以打，真是不錯的年假規劃。

而且這類型的炮咖往往生活也相對單純，你想想，他可以盼一個上床對象盼一年，玩咖早就不知道換幾個炮友，有在差這一個？

他們或許工作很忙、對談戀愛很懶、沒有特別去認識新朋友，可是難免會懷念跟異性打炮做愛的激烈，畢竟這和打手槍是完全不同

的。

然後在好幾天沒事幹的春節年假，找個人來幹絕對是個好主意。

但比起找一個新妹子聊天認識鋪陳前戲，還不如問問過往的隊友（炮友），省力又省時。

至少不用擔心驗貨失望，更不需要試探的聊天約會，或許一餐飯一場電影的時間，就能完成期待許久的真人性愛，當然要選熟識的

人啦！

重點是，彼此還沒有過度的好感，不怕暈船之後的麻煩。

但，我又為什麼能接受這種關係？

想想在居住地似乎也有一、兩個這種異性朋友，上了床卻沒有太多的進展，隔了半年一年突然一個搭上話，炮打完還是沒辦法再繼

續，又恢復原本的朋友關係。

你說我喜歡他嗎？好像還好欸。

那他喜歡我嗎？我覺得也還好耶。

這種時候就千萬不要自己胡思亂想，因為真的沒有什麼，對方真的沒有喜歡自己，不然就不會在打完炮之後又當沒發生過，主動退

回到點頭之交的距離。

至於那些一年才出現一次的「炮咖」，只是剛好我們都單身而已，然後偏偏「不喜歡大於喜歡」，然後大部分的喜歡都還在很膚淺

的外表、身材、床上技巧等，所以彼此才都理所當然踩住發展線，維持不要再更進一步。

再進一步，也只是枉然與尷尬罷了，還少了一個炮咖兼朋友。

Mrs.L 好攝戀人