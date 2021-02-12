單身情人節：不要因為寂寞，而在陌生人床上流連

去年情人節，我單身。

我站在路口等他開車過來，他是我這兩個月的約會對象。我非常開心，單身的人的還能有情人節，雖然他留給我的時間很短暫，已經晚上十一點多了，回去就是和他做愛，睡到天亮，我就會離開。

「情人節快樂！」我在車上對他說，拿出一盒巧克力，他瞇起眼睛笑，說怎麼這麼好，而他能回報的，就是待會在床上要用力地、盡情地幹我。這麼說的時候，他已經有點硬了，車子還在路上，他抓我的手隔著褲子撫摸他硬挺的陽具，我溫柔愛撫，解開他的褲頭，趁著紅燈時為他口交。他壓著我頭，肉棒頂進喉嚨深處，我不能呼吸，等車子開動，他鬆手，我立刻起來深吸一口氣，發現自己眼角含著淚水。

那個晚上他把我壓在床上，我張開雙腿迎著他，讓他插進來，他擺起腰臀抽插得又急又快，小穴裡非常熱辣，我放肆呻吟；他把我抓到落地窗前，對著高樓外的城市夜景，他在我身後抽送，我緊貼著玻璃窗，呼出水氣，他伸手揉捏我的胸部，就快高潮了，我站直身體靠著他，轉頭和他接吻，他抱緊我，射在我身體裡面。

今年情人節，我早就已經不再和他聯繫。依然單身。把交友軟體的帳號都關閉，害怕節日氣氛裡的寂寞邀約，加上碰到過年，我總該心服口服承認我就是單身，沒有情人的情人節。

年前的週末，我請友Ｙ帶我去健身房重訓。單身的兩個人，在健身房裡待兩個小時，我覺得渾身痠痛，之後我們坐在公園長椅上休息，我告訴他這一年多以來，我是怎麼跟一個又一個男人約會，我跟他們上床，然後失聯。這一年我什麼也沒留下。

妳很聰明，他告訴我，可是我不知道為什麼妳要這麼做；可能妳覺得寂寞，可是讓他們跟妳上床又離開，我不希望妳因此受到傷害。那些男生其實跟你沒什麼兩樣，我告訴Ｙ，他們不是壞人，上床也應該是不小心的，本來只是約會罷了。

那天Ｙ告訴我，他可以慢慢理解為什麼這麼多人流連於不穩定的關係中，只是他不希望我因此而耗損。我們漫長的談話，他不曾觸碰我的身體，但他輕輕提醒我，他是喜歡我的，不管怎樣，他永遠記得喜歡我的那種感覺。

臨別前我們約好下次再出門重訓，然後新年快樂，回家度過長假。希望再次見面的時候，我們又更靠近自己想要的生活。

內衣的一角 – 黛西 Daidai