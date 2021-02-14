白袍下的性感靈魂(3)

他站在我背後，我兩手撐著牆壁，兩顆渾圓的乳房被他捧在手掌，我看著他的手指在我的乳暈上畫圓，力道極輕，有點癢，接著被他的雙手食指挑逗著乳頭，速度很快，我的情緒再次被他挑逗到高潮，我對他說不要這樣，他反而撥弄得越快，無論是揉捏還是撥動，我都覺得舒服極了…

「偶爾，有些患者會要我不要停下來，妳呢」他說完之後，舔了我的耳朵，我全身上下真的好癢。

「還要嗎？說話我才要繼續」他語氣帶點命令的口吻。

我轉頭看看他，他閉著眼睛靠在我的肩膀上，剛剛霸道說話，現在又像沒脾氣的小狗狗，真的有點搞不懂他。

「我…我還要」

他聽見我的回覆之後，再度把手掌捧在我的乳房下方，像是在秤重量一樣，接著他握著胸部開始揉起來，像是Ａ片一樣，大幅度的揉弄，可是為什麼，我好喜歡他這樣…

「過去躺著」他手指著旁邊一張黑色皮沙發。

而我整理好剛剛被他撩起來的上衣，用手指梳了梳頭髮，有點扭捏的走過去，因為我的內褲被他脫下來掛在他的手臂上，所以裙底裏頭涼涼的。

他看著被他虐著的我，似乎有點得意。

「你不要這樣看我」我別過頭去不敢看他，因為忍不住害羞，所以咬著自己的嘴唇，現在的我，躺在沙發上，被他抓住腳踝正張開大腿。

他雙眼直直地看著我的私密處：「好粉，看起來很好吃」

我很害怕他會在靠近私密處，趕緊伸出手擋住，卻被他阻止。

「我有允許妳擋住嗎？我還想看呢」

他把我的雙手抓住，像是上了銬一樣不讓我移動，然後他一邊看著我的眼睛，一邊伸出手指，我感覺到他的觸碰，我早就濕了下體，他沾了沾，再回來輕輕撫摸我的陰蒂，現在早就敏感到不行，所以他一觸摸，我就緊縮一次…

–

畫面回到剛剛車上的談話

「我最喜歡妳這種的」他看到我有點驚嚇的臉，再度補充了這句。

「什麼意思？我這種？是？」

「我那時候看到妳大膽的留言，就覺得很想征服妳」

「到時候誰征服誰還不知道呢！」我得意的笑了笑，然後再度灌了自己一口酒。

途中經過一間醫院，他很大方地說他在那上班，並且說希望我們不會在那裏相見。

我有點拗的說：「就這麼不希望我去探班啊？」

他急忙的澄清：「我的意思是我希望妳健健康康的」

如果說懸壺濟世是醫生的天職，那溫暖人心大概是他的使命。

到達他家之後，我自己開車下門，然後自顧自地拿了包包，他有點驚訝地說為什麼我自己開了車門，我說我這樣不是很正常嗎，他說他之前認識的女生都等他幫忙開車門，長的普通卻把自己活成了公主。

「那怎麼辦，我長的普普也不是公主命」

「沒關係，妳這樣踏實的，我最喜歡」

當時我有點不明白他的意思，而且也沒認真思考，我只想好好把握這一夜春宵。

《下集待續》

白袍下的性感靈魂(1)

白袍下的性感靈魂(2)

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