愛愛姿勢其實隱藏訊息！從4大體位分析你們的感情關係

文／柯夢波丹

妳愛跟另一半用哪種做愛姿勢，往往反映出你倆之間的關係，有沒有發覺吵架後，長久分別後，妳跟他連做愛姿勢都會有所改變，快來一起看看這其中奧妙。

做愛姿勢1．傳教士

你們就像永遠在一起，非常恩愛的一對，妳的出現，完成了對方的存在，你們大概總會知道對方在想些什麼！傳教士是最經典的做愛姿勢，如果妳跟他仍然熱衷於這個親密的面對面動作，那麼請堅持下去，也不要過份顧忌會讓床發生聲響，盡情享受那狂野的抽送吧。

做愛姿勢2．狗爬式

妳跟伴侶的關係，能達至愛與情慾的完美平衡，你們愛在街上浪漫之餘，其實最喜歡的時光之一就是在臥室裡，跟愛人親密地接觸，而狗爬式做愛姿勢可算是能進入女性陰道最深處的性愛姿勢之一，每次做愛後的甜蜜，足夠延續整天。

做愛姿勢3．站立式

妳和另一伴堪稱活躍二人組，喜歡一起去冒險，並且有一個清單，上面有妳們想去的冒險的地方，妳對旅行的熱情，同時可轉化為在臥室中對彼此探索的熱情，妳和另一伴都不是懶惰的戀人，只要能滿足對方的要求，你們都會致力完成，而且站立式的做愛姿勢會讓你們更感刺激——它是活躍的、親密的、同時允許你們兩個在努力擺動。

做愛姿勢4．女上男下

妳視妳的男人為國王，而妳則是女王，妳就是這段關係中的統治者，妳總是一個主導者的角色，而妳也有信心在伴侶面前展示最好的一面，讓他知道妳是如此的不可多得，而在這段關係中有很多的信任和安慰，妳也毫不介意在大眾面前放閃。

延伸閱讀：

「除了蜜穴能達到快感潮吹，這些身體部位也都能享受高潮…」盤點讓妳高潮滿滿的Netflix性愛影集

「邊看A片邊幻想自己是AV女優…」女人必學【自慰潮吹】全攻略

男友幫妳口愛總是達不到高潮？試試看這個跪姿體位，絕對讓妳蜜水噴他滿臉….3個口愛小技巧請收藏！

※更多精彩報導，詳見《柯夢波丹》

※本文由柯夢波丹授權報導，未經同意禁止轉載。