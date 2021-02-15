被人灌醉的她無法抵擋對方的攻勢。

她赤裸的身軀從頭到腳讓人摸了個遍，而他不知何時從洗手台上取了卸妝用的洗顏幕斯，幫她把妝給卸乾淨了。

她昏昏沉沉地坐在浴缸裡，當他再開啟蓮蓬頭時，已經徹底為她清洗完畢。

「該我了。」

不理會無力從浴缸爬起的她，他開始解起自己的衣褲，隨便朝浴室外的木頭地板扔去，她低矮的視線，恰巧看見男人脫下內褲時的畫面。內褲隨著健壯的腿根處落下，他的男根彈跳而出……

他已經有了生理反應……

他就站在浴缸外的淋浴空間，在她面前沖澡。

除了之前交往過的男朋友，她沒有看過陌生男人在眼前洗澡的經驗。

不知為何她的視線停留在他的倒三角地帶上，捲曲的毛髮下是微微硬挺的陰莖，而他也毫不避諱地在她面前清洗自己的男根與囊袋……

她忽然覺得口乾舌燥，當下的腦海一片空白，視線記憶不斷回放著剛才他清洗性器的那一幕，再回過神的時候，他已擦乾自己身上的水珠，不知從何處拿了一條皮質項圈來，套在她的脖子上。

他蹲跪在浴缸外，朝她咧嘴一笑，「遊戲準備開始了。」

他扯動牽連項圈的鍊子，她被半拉半就地踏出了浴室，三兩下讓人擦拭掉身軀上的水氣，來到房內的木質地板處，她聽見頭頂傳來命令的聲音。

「趴跪下去。」

她瞟了他一眼，乖乖地跪地，用四肢行走，讓他牽到了床邊，他坐在床沿，而她跪坐在他面前，她前方的高度，正好是他的大腿。

他撫摸著她的臉龐，像是搔癢一般，指尖隨著她的下顎滑到了頸項、鎖骨，最後一手掌握住她的左乳，揉捏柔軟白皙的乳房，指尖不時刷過乳房上的粉色乳暈，來回彈弄……

「啊……嗯……」她細碎呻吟，看著他居高臨下的雙眼，那始終沒有脫下的面罩，眼神示意了她必須有所動作。

「既然選擇玩進階遊戲，就要懂得取悅主人。」

他叉開了腿，手輕輕按上她的頭顱。

她閉上眼深吸一口氣。

要玩這種的是吧？那就玩吧！

她的上身微微傾斜，頭顱埋入他的腿根處，雙手握住早已勃起的陰莖，雙手來回套弄。

「這樣還不夠……」他沙啞的聲音指示著。

她俯首，雙手套弄男根的同時，張嘴吸吮起圓碩的龜頭。

「唔嗯……」她舔弄圓潤碩大的前端，發出聲響。

嘖嘖、嘖嘖嘖……

「啊……」

耳邊傳來男人的呼氣聲，她被人按著頭，半強迫地將硬挺的陰莖含得更深。

「想要玩這關遊戲，妳就必須更熱情一點。」

她學著A片中的女優，用力吸吮吞吐著他的男根，唾液流淌混雜著上下磨擦舔舐的嘖嘖聲響，她的手撫摸起男根後方的陰囊。

今晚的她，連自己都覺得色。

《下週待續》

慾望實驗室(1)

慾望實驗室(2)

慾望實驗室(3)

慾望實驗室(4)

慾望實驗室(5)

慾望實驗室(6)

慾望實驗室(7)

12夜粉絲頁