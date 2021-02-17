樓下的色姊姊(11)

「我們不要分手嘛，你不喜歡我什麼，我會改呀！」那個小妹妹五年後一定會懊悔自己這麼做。

真沒料到會遇到這種狀況，虧我今天狀態超好，被幹得超爽。

還是不要淌到這種渾水，而且感情事不處理好就想跟我在一起？是不是真的搞不清楚姊姊的青春有限，我還真的禁不起這些鬧劇。

「我先走囉！」如此奇怪的場合，身為姊姊的我還是可以故作鎮定離場。

匆匆下樓還是忍不住留意他們的對話。

「欸欸別鬧了！」他說。喔對，他好像是叫張廷？

「不行！她是誰！」那個潑辣又綠茶的小妹妹說著。

看起來，真是一場鬧劇。

無奈的我把門關上，希望也把這場糟糕的緣分一起關上。

已經很懶得找男人了，好不容易碰到了一個，雖然近到不可思議，但竟然還有這種女人找上門大吵大鬧的戲碼，也算是衰到谷底。還是要聽算命說的，我就是在28歲之前不會有好姻緣啊！

不過也才差半年，時間有需要算得這麼準確嗎？

嘴上說要瀟灑退場，但心裡還是莫名地失落，難道我就這麼沒有魅力？為什麼別人都可以有很好的男朋友老公，我卻總是淪為別人比較不喜歡的那個？

一氣之下打電話給一個大學學長哭訴。

或許因為學長之前追過我，現在又單身好一陣子，他一開始接起電話語氣很開心，但聽到我說心情不好也跟著低落，還問我要不要出去兜風，他開車載我去看夜景散散心。

大概是真的氣到了，即使不喜歡那個學長，但現在只想感受到自己是有價值的，就答應了。

當我換上黑色的高領貼身洋裝準備出門，多希望張廷正在門口等我，可惜打開門樓梯間已經恢復以往的平靜，難不成我一離開，他就把那女的帶回床上了？

算了、算了，反正我們本來就不可能，他年紀比我小又還在讀書的樣子，我怎麼可能跟一個學生在一起。

學長已經在樓下了，當初也是他幫我搬家搬來這裡，其實學長對我真的滿好的，就是長相我不行…說不定過幾年我真的想開了，就不會在意了？

「妳還好嗎？」學長一邊問，一邊幫我打開車門。

「說來話長。」我好像上次遇到爛男人，也是學長陪我的，真為難他了。

當學長上車，車子發動，餘光瞄到公寓的大門打開了，是他嗎？

「那一樣老地方看看夜景囉？」學長的手順勢放到我的大腿上，我沒有閃開，但他以前會這樣嗎？

等等，走出公寓的真的是他！

他很匆忙地衝出來四處張望，當學長的車子開始移動，他也發現到我了。

我趕緊別過頭，回答學長的話，告訴自己這一切與我無關，他不是來找我的。

「還是妳會不會想泡溫泉？」學長問。

我怎麼有一個不祥的預感，學長是不是變了？

《下集待續》

樓下的色姊姊(1)

樓下的色姊姊(2)

樓下的色姊姊(3)

樓下的色姊姊(4)

樓下的色姊姊(5)

樓下的色姊姊(6)

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樓下的色姊姊(8)

樓下的色姊姊(9)

樓下的色姊姊(10)

Mrs.L 好攝戀人