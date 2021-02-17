妖嬈記(13)-遊戲中的慾火難耐

唐夜難以克制地呻吟著，臉色微紅，映得如春日櫻花的雙唇愈加誘人，催動著我的慾望如浪潮般翻騰著，我扶住了他的慾望，讓羽毛沿著他的青筋上下撫弄著，讓他色澤誘人的碩大在我手上越來越硬。

卻在他的氣息最濃濁的時候，我停止了手上的動作，制止了他的高潮。

「不行，遊戲還沒結束呢！」我壞笑著，舌尖輕舔著他的大腿內側，一路滑向他的小腿，我披肩的長髮隨著我嫵媚的姿勢擺動著，撩過那完美的身體。

那是一雙筆直且毫無瑕疵的雙腿，潔白、修長、誘人，連腳趾的邊緣都呈現一個引人犯罪的半透明，泛著健康的粉色，我自認是一個腿控，尤其是如此美男子的腿，更讓我興起了玩弄的興致。

我微微分開他的腿，放下手中的羽毛，拿出第二個道具 – 巧克力醬。

「你要做什麼？」他眼角閃著淚光，聲音低啞。

我挑眉，「你說呢？」我微微施力，巧克力醬逐漸玷污他白皙的雙腿，在他的小腿上以巧克力醬作畫…… 嗯，繪出一個圓形一個菱形，還有一個愛心。

反正我畫畫技術本來就這樣。

看起來好吃就成。

「好冰。」他微微蹙眉，肌膚在巧克力接觸的一瞬間不由自主地收縮，卻沒有退縮，看著我的眼神充滿了深情，任由我調皮地玩耍。

我回應道，「冰才好吃。」低頭嘗了一嘗總裁口味的巧克力，巧克力帶著淡苦，入到喉間卻是令人心曠神怡的甜，我的舌頭從他的小腿一路滑到他結實的腹部，隨後來到他的乳首，在其上不停地繞著圈圈，之後又落到他的腋下，沿著他的側身線條游移著，讓他全身都充滿著誘人的味道。

隨著越來越急促的喘息，我感覺他即將蓄勢待發的情慾，笑著親了他的雙唇，讓他也嚐嚐我現在口中的滋味，「怎麼樣？總裁大人不會因為被我舔遍全身就高潮了吧？」

「才不會。」他逞強道。

我伸手撥開他額前的短髮，輕吻一下他光潔的額頭，喘著氣。其實不只是他，我感覺我身下濕成一片，隨著我的每一寸移動，都有液體沿著我的大腿滑落，落得到處都是，「可是你不會，我會。」我扶著我右邊的乳房，乳尖蘸弄他身上的巧克力醬，隨後抬起雙峰，手指挑著他的下巴，強迫著他正對著我的胸部。

「來吃，很好吃的喲……嗯……」我命令的話語還沒說完，他就迫不及待地含住我的乳首，等不及地品嚐着我的滋味，激烈的親吻伴隨著暴力的啃咬，竟然讓人感到無比舒暢，我幾乎是坐在他精壯的身上，全身的專注力都集中在他放蕩的吸吮。

我必須要緊緊抓著他的肩膀才能夠不讓自己癱軟在他身上，感覺我下半身一直狂浪襲來，愛液流淌地愈加洶湧。

「想不想吃更多？」我迷離的眼神投向他，輕聲問道。

他依依不捨地退開，唾液在他雙唇和我的乳頭間勾起了銀絲，「想。」

我抬起下身，雙指掰開我濕淋淋的陰唇，「舔我。」他這次反而不那麼急不可耐，邪魅的眼角流露出誘惑的眼神，先是親吻我恥毛的部位，無比珍惜的吻落在我最羞恥的地方，隨後才探出舌頭，鑽入我的最深處。

我感覺他充滿力量的舌頭足以頂開我體內的阻礙，直直抵達了我敏感的核心，在裡面不停抽送翻弄著我，我的慾望圍繞著他打轉，每一個呼吸和顫動都是為了他。

嗯……我顫抖著的雙腿讓我差點站不穩，耳邊只有那難為情的水聲，勝負慾卻上升，一隻手徐徐往後伸，扶著他挺立的陽剛，撫慰著他。

「別弄，如果讓我射出來，我要你全部吃乾淨。」他咬牙切齒地說道。

我舒爽地揚起頭，不回答。

吃就吃，我還怕你不成！

《下集待續》

妖嬈記(1)-遊戲開始

妖嬈記(2)-總裁的驚鴻一瞥

妖嬈記(3)-coffee or me?

妖嬈記(4)-夜訪總裁

妖嬈記(5)-跟霸道總裁在書桌上的纏綿

妖嬈記(6)-我跟他的第一次

妖嬈記(7)-從床伴到情人

妖嬈記(8)-無法抗拒的絕對指令

妖嬈記(9)-心跳加速的既視感

妖嬈記(10)-海邊酒吧的懲罰

妖嬈記(11)-浪蕩又無拘無束的愛愛

妖嬈記(12)-總裁的任你擺佈風鈴

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