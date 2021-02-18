做愛4大雷區！別再問女人為何老是不想跟你嘿咻

很多男人會抱怨女友或老婆性趣缺缺，每當他們想要滾床單的時候，女方不是突然頭痛再不然就是拉肚子，或者等先生都上床睡覺，自己才躡手躡腳上床。就是不想在床上跟老公有任何身體接觸，反正就是找盡各種理由拒絕上床，還有些男人因為求歡老是被拒絕，覺得自己『求』的很沒有尊嚴，最後乾脆也懶得要，寧可自己打手槍發洩，很多男人不能理解為何老婆就是不給碰，今天就來探討男人可能不瞭解的做愛雷區，快來看看你是否也在不知不覺間踩雷了呢？

一、感覺你只是想上床

有些男人平常下班後就是鎖定電視手機不放，既不願花心思陪老婆聊天，也不會主動分擔家務，但只有想嘿咻的那天會突然積極起來變得溫柔體貼，女人可是非常敏銳的生物，當然明白你想幹嘛，但這種有事獻殷勤的態度其實會讓女人很反感。

尤其男人不善掩飾，一旦被拒絕做愛的時候，臉色馬上從討好變成不悅，在女人看來更加證實你根本不關心她，只是想達到讓自己爽的目的，類似事件只要發生幾次，女人就會對跟你上床視為交差，當不得不應付的時候，可能連親吻撫摸都不想要，只要你趕快做完滾蛋就好。

二、你沒耐心只想督

絕大多數的女生都會希望男人做愛前先做好清潔，但有些男人硬了就只想趕快督，有些掏著雞雞去洗手台隨便沖個兩下就跑出來了、有些隨便亂摸個兩下就想塞進去，發現潤滑不夠就沾點口水想要上，這些行為都會讓女人厭惡之極，你是把對方當作充氣娃娃？還是外面找的應召？

更加令人反感的是，達成目的後就只顧著擦拭清潔自己，連抽幾張衛生紙給旁邊的女人都忘記，女生是記仇的生物，除非之後你的行為彌補過來她心中的不滿，否則她看到你就冷感，更不用想上床。

三、你永遠只有老梗

男人一旦進入固定模式後就懶得花腦筋，連做愛都有sop，偏偏女人是多變的生物，如果你做愛的步調老是公式化，萬年不變就二招老姿勢，這樣的你就像是同一家便當店的排骨飯，吃一天ok吃一週ok，要是365天每天吃，請問你會不會發瘋？

拜託不要老是排骨飯好嗎？偶而當一下義大利麵或戚風蛋糕，排骨飯再好吃，天天吃也會膩啊！

四、她的待辦事項太多

職業婦女真的非常忙碌，有小孩的職業婦女更根本是一個人當三個人用，老闆才不管妳有沒有小孩，該做的工作還是做好做滿。很多男人自認為有分擔家事，可是女人跟男人的家務標準其實並不一樣，例如男人洗了碗，但女人看到流理台上水漬沒擦、洗碗槽廚餘網沒清出來丟掉，所以她可能又背著你跑去清理，因為她也怕當面提出讓你不開心。

媽媽多了個小孩要顧，就算小孩睡了，腦中也會一直想著和小孩有關的事，例如吃飯時咳了兩下，這兩天要持續觀察是否需要帶去看醫生、小孩某科成績不太理想，是否需要請課後家教等等，等好不容易有了自己時間，她想放鬆上個網、看下書、聽音樂，結果老公卻像老師抓到偷懶的學生一樣：「反正妳很閒，快來跟我嘿咻吧！」

一定很多男人會說，那我有需求怎辦？難道要我找別人？這問題就像女人問：「你錢賺這麼少，我不夠花怎辦？難道要我找別人？」

夫妻之間講得是相互配合，而不是相互找碴，賺得不夠大家一起想開源節流的方法，同樣的男人也可以跟老婆深聊，看她希望你如何調整，最重要的是，不要把婚姻視為理所當然，感情是永遠畢不了業，需要經營一輩子的功課啊！

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