和炮友說愛：約炮無數，卻始終相信愛情

r身上有著淡淡的菸味，進房間前他抽了兩根菸。他身材高挑，肩膀寬闊，他抱著我倒向床，動作有點粗魯，褪去我身上的衣服，含著我的乳頭用力吸吮，我忍不住呻吟，扭動著身體。

那天做完，我們在浴缸裡放滿冷水，當時是夏季，我們泡在裡面，談了好多事情，是我對r印象最深刻的部分。

【約炮無數，只是為了找能相愛的人？】

「我一直覺得約炮可以把規則都講好，只是上床的對象，沒有要交往。可是感情是流動的，之後有可能愛上對方。」我自己是這樣解讀約炮關係，所以在我的約炮經驗裡，總是有那麼一點點，希望對方愛我。

r告訴我：「單身三年，妳知道我什麼炮都約過了，學生妹也約過（天啊我好想報警抓你！），可是真正動心就一、兩次，真的很少，我基本上不相信炮友轉正。」

「可是在我愛上炮友的時候，我的性慾就會變很低落，比較不想到處做愛了，妳會這樣嗎？」

「當然不會！我總是性慾旺盛」好啦，我開玩笑的。「我懂你的意思，當我愛上一個人的時候，會想待在他身邊，不做愛也沒關係。到那個時候，我會知道，就是真的愛上了吧！」

【約過人妻，自己也劈過腿】

「印象最深刻是約到一個大我八歲的姊姊。她身材還滿好的欸，做完了她才跟我說她其實結婚了，不過我比她老公帥，肉棒也又大又粗，所以她喜歡我，很想再跟我做！」r說。

「我完全可以理解她，我自己也劈腿過，我就是喜歡新鮮感吧，還有如果跟女友吵架，我也會好想出去找人約炮，發洩情緒。」

我告訴r，我也有過劈腿經驗，前男友甚至就是我的炮友、劈腿對象。

我和前男友約炮時，他壓在我身上進入我，我們做愛的時候我不曾想起現任男友；原來我們的感情就這麼薄弱嗎，五年的交往，居然如此輕易被另一個陌生人取代。

那時前男友讓我高潮好幾次，是我目前最舒服的性愛。往後我對劈腿這件事變得更困惑：為什麼劈腿？難道我非這麼做不可嗎？為什麼我沒有罪惡感？

【該怎麼面對愛情？】

在這邊要先恭喜r，單身三年終於交到女友，你說你們已經交往四個月，可惡，我為什麼還單身！

「你是怎麼從約炮的心情轉換成願意穩定交往，我很好奇，你們是怎麼認識的？」

「其實也是交友軟體滑到的，剛好跟我同一間公司，比較有話題，生活圈也相近。當然，她不知道我的性愛史，講出來是想嚇死她嗎。」

我告訴r :「但我總覺得，如果對方不知道我經歷過什麼，那好像會變一個缺口。但是他知道我的約炮經歷，我要怎麼給他安全感，也會是一個考驗。」

r告訴我，保留一些秘密，別把重擔放自己身上。妳總是可以重新開始。

或許吧，我可以向r看齊，哪天又能進入穩定關係也說不定。

內衣的一角 – 黛西 Daidai