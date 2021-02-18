過年期間辦了一場大學同學會，大家都攜家帶眷的參加，包括我。唯獨我大學曾經短暫在一起三個月的那個女朋友。

那三個月簡直可以用荒淫二字來形容。她從一個不經世事的少女，被我調教成一個毫無恥度的母狗。

她最喜歡幫我舔舐後庭，然後從後庭一路舔到蛋蛋，那種搔癢的感覺會讓我很興奮；她也喜歡讓我吸吮她的乳頭，並且用輕巧的力道去啃咬奶頭。她說這感覺又痛又爽，她很喜歡。

她喜歡的體位就是正面進入，然後她會用力把雙腿打開到最大的幅度，還會要求我把她的屁股給抬高，好讓她可以清楚看到我用最粗魯的方式抽插她；也很喜歡把屁股翹得極高，然後要我從後面用力的操她，把她的穴裡操出巨多的白汁，並且慢慢推擠到整個陰部，最後再推擠到大腿上。

她很會叫床，聲音尤其好聽。她的叫床聲不是刻意為之的那種，而是真的因為感覺很爽而叫出的肺腑之音。她還會故意在你耳邊講一些浪蕩至極的床上耳語，「用力幹我拜託～」「我想要！我還想要！」「哥哥你的雞雞好大我好喜歡」「再插深一點嘛～那樣好舒服」「就是這裡！就是這裡！」「不要射我還想要～～」等等等這些，每每都讓我聽了覺得銷魂。

但是那天同學會她沒帶伴，也沒有帶小孩。按理說我們這個年紀的，婚都能結個兩輪了，以她這一身的「功夫」，不可能沒有伴。不過說實話，大學畢業後大家幾乎都沒跟她聯絡，也沒什麼人知道她的近況。也就是說，也許她真的沒結婚呢？

「我離婚了，兩個小孩歸他。」她淡淡地跟同學們說。

她變得更不一樣了，不但脫去了當年臉上的稚氣，整個人無論是身體還是靈魂，還顯得更豐腴了些。我記得大學那時候的她cup就已經不小了，現在看上去更是驚人。纖細的四肢帶了兩顆大水球，穿著緊身洋裝的她顯得身材玲瓏有致，我竟是吞了吞口水。

我想像著自己像從前那樣抽插她，從她後面撩起她現在身上這件小洋裝，然後硬挺地從後面開始抽插她，聽著她騷浪的淫叫聲，然後更猛烈的抽插，直到白漿再度從大腿流下。

我跟她點了點頭，她用擦了口紅的嘴唇跟我回了個淺笑。從那個笑我就知道，我們還有機會再續前緣，喔應該是說，床上緣。果然當天同學會結束之後，我們互相急不可耐地用剛剛在同學會上互相加入好友的line約了起來。為了不讓女王看見我加她，我們還刻意走到廁所門口去。

原來她也一直懷念著跟我瘋狂做愛的過程。正所謂情人還是老的好，大概就是這個道理吧！

帝王粉絲團