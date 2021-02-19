血氣方剛的年輕人，換了一個又一個視頻，意淫了一個又一個的女優，直到他將黏稠的體液噴發在衛生紙上，躺靠在沙發上喘氣。吳天佑的嘴角倔強地抿起，眼角微微地濕潤。

回到家的王歆恬則托腮坐在電腦前若有所思，同居男友政暉走到她身邊，輕柔地摸摸她的頭：「還好嗎？最近工作壓力大啊？要不要幫妳泡杯熱茶？」她有點猶豫該不該講講問題學生吳天佑的事，雖然工程背景的政暉頂多只能是個聆聽者。

她簡述了一下狀況：「我這學期接了一個班導師，班上有個問題學生，他過去是個中輟生，休學過一年。一回來就到我的班上來，但我實在不太知道怎麼和他溝通。」

他點點頭：「那就問問看以前帶過他的老師啊？如果不守規矩就照校規處理吧！」

她沒有繼續討論下去，她知道如果以前帶過吳天佑的老師能解決問題，他也不會成為中輟生了。她想起青春期大男孩那個毫無保留的結實擁抱，不禁咬了咬下唇再嘆了口氣。

第二天早上，在校園裡。

「王老師！」王歆恬的身後傳來了叫喚聲。

轉身就看到吳天佑兩手插在褲袋裡，吊兒啷噹地朝她走來。

「什麼事嗎？」她仰頭看著比她高大的大男孩，以表情和語氣試圖保持身為師長的威嚴。

他咧嘴一笑：「妳不是要我遞假單嗎？我來遞假單了。」他從口袋裡掏出皺巴巴摺小的紙張。

她只得接了過來，先夾進手上的記事本裡。

他的笑容竟然擴大了，只丟下一句：「我等妳。」就轉身走了。

等我什麼？

她一頭霧水，心想也許是等她蓋章准假吧！

夾在記事本的假單她並沒有立刻打開來看，一直到下午學生們上體育課有空檔的時間才拿了出來。

她攤平皺皺的紙張，上面的字龍飛鳳舞，但是假別欄位上寫的不是「病假」，而是「喪假」。

喪假？難道是他住院的奶奶發生狀況了嗎？喪假是要補一些證明的，王歆恬偏頭一想，得找他本人問個清楚。準備起身去找吳天佑的時候，卻發現他在假單上用鉛筆寫了一行很不明顯的小字。

請到司令台後面儲藏室找我，我等妳。

她將假單握在手心，心跳得很快，有一種混合著緊張和焦慮的情緒。他想做什麼呢？

她急急離開辦公室，穿越同學們在運動的操場，直奔司令台後方的儲藏室。儲藏室的鐵門半掩著，她準備要輕輕推開門的瞬間，聽見裡面傳出異常的聲音。

那是男子的喘息聲，還有一個女生的細細呻吟。

王歆恬感到背脊發涼，為什麼會在大白天的校園裡做這種事呢？身為老師的自己是不是該衝進去中斷阻止荒唐的行為呢？但她吞嚥了一下口水，沉住氣，忍下怒火想先看清楚儲藏室的角落到底是什麼情景。

在凌亂的雜物堆旁邊，高大的吳天佑站立著，運動長褲脫到了大腿處，一個皮膚白皙身材圓潤的短髮女孩背對著他，雙手撐在辦公桌上噘起屁股，學生裙被掀高至腰際處。

《下集待續》

禁忌課後輔導(1)

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